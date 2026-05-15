San Sebastián lanza un concurso internacional sobre inteligencia artificial para jóvenes universitarios - FOMENTO SS

SAN SEBASTIÁN, 15 May. (EUROPA PRESS) -

San Sebastián ha lanzado el Concurso Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para Universitarios 'Donostia Meeting Minds' sobre inteligencia artificial, que propone impulsar soluciones innovadoras a retos de ciudad y empresas mediante el uso de la IA y promover el intercambio de conocimiento.

Está dirigido a estudiantes universitarios de grado, máster y doctorado de cualquier disciplina y país, y los equipos ganadores de las dos categorías viajarán a Boston para conocer a entidades de referencia en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación.

El edificio Talent House de Fomento de San Sebastián ha acogido la presentación de esta iniciativa pionera que nace con el objetivo de "fomentar el talento joven, impulsar soluciones innovadoras a retos globales mediante el uso de la IA y promover el intercambio de conocimiento entre universidades, centros de investigación, empresas y la sociedad".

El proyecto ha sido impulsado por Fomento de San Sebastián, la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra - Tecnun y El Diario Vasco, con la colaboración de Multiverse Computing. La presentación ha contado con la participación de la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, el director de Fomento de San Sebastián, Iñigo Olaizola; el director de Tecnun - Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra, Francis Planes, y Román Orus, fundador y director científico de Multiverse Computing.

Oyarbide ha destacado que esta iniciativa refleja la apuesta por el talento joven y por generar oportunidades reales para que puedan desarrollar su potencial en un entorno que conecta conocimiento, empresa y sociedad. "'Donostia Meeting Minds' es una herramienta más para consolidar a San Sebastián como una ciudad de referencia en innovación", ha añadido.

Por su parte, Olaizola ha subrayado que el lanzamiento de este concurso se enmarca en la apuesta por la innovación que hacen desde la Sociedad de Fomento, y en "hacerlo desde la colaboración con diferentes agentes para generar espacios donde el talento, especialmente el joven, local e internacional, pueda desarrollarse".

Asimismo, Planes ha señalado que desde Tecnun impulsan este concurso como "un puente directo entre el aula y la realidad social y empresarial" y ha apuntado que su Cátedra de investigación sobre el impacto social de la inteligencia artificial "no sólo busca la excelencia tecnológica, sino garantizar que el talento joven proponga soluciones con un impacto humano y ético que transforme San Sebastián".

Orus ha añadido que "la inteligencia artificial está transformando la manera en que resolvemos los grandes retos de nuestra época, y es fundamental que ese cambio lo lideren las nuevas generaciones". "Desde Multiverse Computing estamos convencidos de que iniciativas como 'Donostia Meeting Minds' son exactamente el tipo de puente que necesitamos entre el talento universitario, la empresa y la ciudad", ha asegurado.

BASES DEL CONCURSO

El concurso se articula en torno a dos categorías centradas en la aplicación de la inteligencia artificial: Categoría Ciudad - Inteligencia Artificial e Impacto Social en San Sebastián, orientada al desarrollo de soluciones que aborden retos sociales como la salud, el medioambiente, la inclusión o la educación, y Categoría Empresa - IA aplicada a la Empresa, Emprendimiento e Investigación, centrada en soluciones de optimización empresarial en ámbitos como la logística, las finanzas o la energía.

El concurso está dirigido a estudiantes de universidad de grado, máster y doctorado de cualquier disciplina y país. La participación es gratuita y se realizará en equipos de entre dos y cuatro personas. El certamen se desarrollará en tres fases.

La primera fase de convocatoria y presentación de proyectos se desarrollará entre este mismo viernes y el 11 de octubre. Los equipos deberán presentar sus propuestas en formato PDF y un vídeo explicativo. Durante esta fase, se ofrecerán talleres y sesiones de apoyo por parte de las entidades impulsoras que ayuden a los equipos en la definición de la idea y en el desarrollo técnico.

En la segunda fase de evaluación y selección de finalistas, entre el 13 y el 14 de octubre, un jurado multidisciplinar (académico, institucional y empresarial) seleccionará hasta ocho proyectos en base a criterios de innovación y originalidad, viabilidad técnica, impacto y potencial, claridad y comunicación, factibilidad y sostenibilidad.

La tercera fase consistirá en una gran final presencial el 2 de noviembre en San Sebastián. Los equipos finalistas dispondrán de 5 minutos para la defensa de sus proyectos y 3 minutos para las preguntas formuladas por parte del jurado profesional.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Los equipos ganadores de cada categoría recibirán como premio un viaje a Boston con visita a entidades de referencia en el ámbito de la ciencia, tecnología e innovación, reforzando así la dimensión internacional del concurso y ofreciendo una experiencia de alto valor formativo. También se otorgarán varios reconocimientos y regalos entre los equipos participantes.

'Donostia Meeting Minds' se enmarca en el eje de Desarrollo del Talento Joven del Plan de Innovación 2026 de Fomento de San Sebastián, que tiene como objetivo acompañar al talento joven en su desarrollo profesional y personal, facilitando oportunidades de empleo, formación y emprendimiento, y posicionando a la capital guipzucoana como "una ciudad atractiva para el talento".

El Plan de Innovación, con una dotación total de 6,5 millones de euros, refuerza la apuesta de la ciudad por la innovación, el talento y la colaboración público-privada, apoyando la consolidación de San Sebastián como ciudad referente en el ámbito de la ciencia y la innovación.

De hecho, este Concurso Internacional nace en el marco de la cátedra de investigación sobre el impacto social de la inteligencia artificial que impulsan conjuntamente Tecnun y Fomento de San Sebastián. Mediante la cátedra ya se está analizando cómo facilitar la transferencia de conocimiento en IA, las derivadas de impacto social y promover su implementación en el sector empresarial de la ciudad.