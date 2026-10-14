San Sebastián Moda Festival otoño-invierno reunirá a firmas como Devota & Lomba, SKFK o Mans del 19 al 24 de octubre

Presentación de una nueva edición de San Sebastián Moda Festival - SAN SEBASTIÁN MODA FESTIVAL

SAN SEBASTIÁN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El San Sebastián Moda Festival otoño-invierno reunirá a firmas como Mans, Devota & Lomba, Sophie et Voilà, Lily & You, SKFK y Eder Aurre del 19 al 24 de octubre. La programación estará distribuida en seis localizaciones de Gipuzkoa, con el Museo Cristóbal Balenciaga de Getaria, el Museo San Telmo de San Sebastián y Tabakalera como sedes principales.

En rueda de prensa la directora del festival, Laura Chamorro, acompañada de la diputada de Cultura de Gipuzkoa, Goizane Álvarez, de la directora de Comercio del Gobierno Vasco, Izaskun Gómez, la directora foral de Transición Ecológica de Gipuzkoa, Mónica Pedreira, y de la concejala donostiarra de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide, ha destacado que la noche del 22 de octubre será "la jornada más icónica" de la edición con la pasarela en el Museo Cristóbal Balenciaga que acogerá el desfile de Mans, una de las firmas más influyentes y rompedoras de la última década en la industria textil española, y la moda vasca del diseñador Eder Aurre.

Según ha señalado, "Mans presentará una retrospectiva inédita, con un viaje a lo largo de su trayectoria". "Una década de trabajo que se plasmará con una puesta en escena, por vez primera en esta pasarela, en clave totalmente masculina", ha añadido. Además, ha destacado que Eder Aurre "ha conseguido construir una identidad propia dentro de la moda contemporánea".

"Esta firma vizcaína lleva meses creando una colección exclusiva en homenaje a sus amamas para su puesta de largo en una pasarela como la de este evento", ha indicado. La marca contará con música en directo de la mano del colectivo Suakai.

El miércoles 21 de octubre San Sebastián Moda Festival se trasladará a Tabakalera para, en una acción impulsada por Fomento de San Sebastián, poner la mirada en el mundo de las redes sociales, desde la perspectiva del "talento emprendedor, joven, local y femenino" de la mano de Yoana Figueras (@enmisstrece), Nagore Pérez (@littlelola.donostia) y Sara Rekalde (@yorsio_com).

Además, en la mañana del 22 de octubre el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa volverá a impulsar una jornada formativa sobre la moda circular con tres mesas redondas y dos ponencias.

Bajo el título 'Transformando la moda: del compromiso a la competitividad', profundizarán sobre las últimas normativas, con especial atención a la trazabilidad y a la reutilización textil. Irene Maldini, Maribel Herranz, Iván Rodríguez, Tony Pinville, Paloma G. López, María Negro, Antonio Castro- Villacañas, Valeria Mangani, Lucas Hunter y Sofía García Torres serán algunos de los profesionales que intervendrán en este foro.

El 24 de octubre, la iglesia del Museo San Telmo albergará seis 'fashion shows' a partir de las 10.45 horas y hasta las 21.30 horas. Desde la puesta de largo de la firma Álex Vallejo Joyeros y el estreno en SSMF de Ione Iruretagoiena, a las creaciones de firmas "consolidadas" como SKFK, Sophie et Voilà y Lily & You, o la celebración del 40 aniversario de la marca Devota & Lomba.

Esta jornada también acogerá la entrega de la décima edición de Los Premios de la Moda de Euskadi, impulsados por el departamento de Comercio del Gobierno Vasco, a Auzmendi ('Premio a la Trayectoria Empresarial'), Soule ('Premio a la Concept Store más Destacada') y a Arana ('Premio a Sostenibilidad').

Además, también el 24 de octubre, San Sebastián Shops volverá a impulsar un 'fashion show' con catorce establecimientos donostiarras participantes en The Social Hub.

Por su parte, Álvarez ha señalado que "San Sebastián Moda Festival es un espacio de encuentro para el sector de la moda y una oportunidad para dar visibilidad al talento creativo de Gipuzkoa, un territorio con una estrecha vinculación con el diseño, la moda y la tradición textil".

"Gipuzkoa es tierra de grandes creadores que han dejado huella en la historia de la moda y han llevado su talento más allá de nuestras fronteras", ha destacado, para añadir que "ese legado forma parte de nuestra identidad cultural y convive hoy con nuevas generaciones de diseñadores y diseñadoras que aportan su propia mirada".

Por otro lado, Gómez ha destacado que "San Sebastián Moda Festival es una cita clave para contribuir a dar visibilidad a nuestras marcas, diseñadores y profesionales, demostrando el potencial de un sector que combina identidad, cultura, diseño y actividad económica".

Además, Oyarbide ha defendido que "la moda y el comercio textil no son solo una expresión del talento y la creatividad, también son una buena muestra de la capacidad de emprendimiento que tenemos en nuestra ciudad". "Detrás de cada marca, de cada negocio y de cada nuevo proyecto hay una persona que ha decidido dar un paso adelante, asumir riesgos y convertir una idea en una oportunidad", ha recordado.