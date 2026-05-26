San Sebastián pide "especial precaución" en el baño hasta que el 1 de junio por la ausencia de socorristas

Archivo - Atardecer en la playa donostiarra de la Zurriola. - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha pedido "especial precaución" para un baño "seguro", ya que hasta el próximo 1 de junio no comienza la temporada de playas y, por tanto, no hay socorristas.

En un comunicado, el Consistorio donostiarra ha recordado que la temporada de baño vigilado de las playas donostiarras comienza el día 1 de junio y finaliza el 30 de septiembre. A lo largo de ese periodo, estarán activos los servicios de Salvamento y Socorrismo.

Mientras tanto, las personas que deseen bañarse fuera de la temporada de baño o fuera del horario establecido para los servicios de Salvamento y Socorrismo, "lo harán bajo su exclusiva responsabilidad y deberán tener una especial precaución".

El Ayuntamiento, recomienda, antes de entrar al agua, consultar la marea y el estado del mar observando el oleaje, corrientes y mareas y evitar bañarse solo.

Además, ha recordado que la playa de la Zurriola tiene "oleaje más fuerte y corrientes", mientras que La Concha está "más protegida, pero también con cambios de marea" y Ondarreta "puede tener corrientes laterales".

Asimismo, ha destacado que las corrientes de retorno (resaca) pueden arrastrarte mar adentro y las olas de rompiente vertical en la orilla son "muy peligrosas al entrar o salir del agua".

También ha indicado que los cambios de marea modifican profundidad y corrientes rápidamente. También ha indicado que hay que informarse de si hay medusas, carabelas portuguesas o microalgas.

Precisa que no conviene bañarse si hay mal estado de la mar o dudas sobre la seguridad, se ha consumido alcohol, drogas o comidas copiosas, hay tormenta, viento fuerte o cambios bruscos del tiempo.

Asimismo, se recomienda no alejarse de la orilla ni zambullirse de cabeza y no acercarse a rocas y espigones. En caso de que haya corrientes se pide mantener la calma, no nadar contracorriente y dejarse llevar hasta una zona más tranquila, así como nadar en paralelo o buscar zonas con olas para volver y usar las olas a tu favor para regresar a la orilla.

Finalmente, desde el Ayuntamiento se recomienda no nadar largas distancias solo; hacerse visible si se nada más allá de la zona habitual, con algún gorro llamativo o boya; e informar a alguien si vas a bañarte en condiciones menos seguras. Información a tiempo real