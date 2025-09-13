San Sebastián realiza una ofrenda floral en recuerdo a las víctimas del franquismo en su Día de la Memoria Histórica

SAN SEBASTIÁN 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de San Sebastián, encabezada por el alcalde Eneko Goia, ha realizado este sábado por la mañana una ofrenda floral en recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo en la escultura Dual, en la calle Ijentea de la ciudad, en un acto convocado por el Consejo Municipal de Memoria Histórica para conmemorar el Día de la Memoria Histórica de San Sebastián.

En un comunicado, el Ayuntamiento donostiarra ha expresado que, con ese gesto, quiere "reafirmar su compromiso con la memoria democrática y con el reconocimiento a quienes sufrieron la violencia, la represión y el exilio durante el golpe militar de 1936 y los años de dictadura".

La ofrenda floral ha sido el acto central del programa conmemorativo de este año, celebrado en un ambiente solemne y de respeto, según han trasladado.

El acto ha contado con la participación de autoridades municipales, asociaciones memorialistas, representantes institucionales y ciudadanía, y también han formado parte del mismo los músicos de la Joven Orquesta de Euskal Herria.