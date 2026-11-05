Sánchez Corchero, Marta Barredo, Luis Manuel Alba, Elena Martín y Jesús Arregui completan el Pleno de la Cámara alavesa

VITORIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Juan Antonio Sánchez Corchero, Marta Barredo Unamunzaga, Luis Manuel Alba Jiménez, Elena Martín Valluerca y Jesús Arregui Saez completarán el nuevo Pleno de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava.

La Junta Electoral ha proclamado vocales del nuevo Pleno de la Cámara de Álava a las personas incluidas en la lista propuesta por SEA-Empresas Alavesas.

En la candidatura se encuentra Juan Antonio Sánchez Corchero, propietario de las empresas Instituto Europa y Cars & Caravans, presidente de la corporación empresarial Aspasia y miembro del Consejo de Administración de Talgo.

En el ámbito institucional, Corchero preside SEA, es vicepresidente de CEPYME y forma parte del Consejo General de Confebask.

También forma parte del listado Marta Barredo Unamunzaga, propietaria y consejera delegada de Herdit. Asimismo, desempeña responsabilidades institucionales como vicepresidenta de SEA Empresas Alavesas, vicepresidenta de Confebask y miembro del Comité Ejecutivo de Confemetal.

Otra de las personas de este listado es Luis Alba Jiménez, socio y director general de Sarkis SLK. En el ámbito institucional, desempeña la vicepresidencia de SEA Empresas Alavesas, la presidencia de UNECA y es miembro del Colegio Vasco de Economistas.

Por su parte, María Elena Martín Valluerca es directora gerente del Hotel Jardines de Uleta, y ejerce como vicepresidenta de SEA Empresas Alavesas y de SEA Hostelería.

Jesús Arregui Sáez es vicepresidente senior del área Commercial Group de Snap-on y presidente de SNA Europe. En el ámbito institucional, preside el Foro de Grandes Empresas de SEA Empresas Alavesas.

Asimismo, la Junta Electoral ha verificado los resultados de la jornada electoral celebrada el 27 de octubre y ha procedido a la proclamación de las candidaturas más votadas.