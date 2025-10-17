Sancionado con 500 euros por realizar el examen de conducir en Bilbao con una cámara conectada al móvil

BILBAO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional sorprendieron a un hombre en Bilbao con una cámara conectada al móvil mientras realizaba el examen para obtener el carné de conducir tipo B. El varón ha sido sancionado con 500 euros y una prohibición de 6 meses para poder presentarse de nuevo al examen, según ha informado el Ministerio del Interior.

Agentes pertenecientes a la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior del País Vasco se personaron en las instalaciones de la Jefatura Superior de Tráfico, ubicadas en la calle Barroeta Aldamar, 1 de Bilbao, para llevar a cabo un control específico sobre los aspirantes de nacionalidad extranjera que se presentan de forma libre a los exámenes para la obtención del permiso de conducir tipo B.

Esta actuación se enmarca en el contexto de la detección de casos relacionados con Falsedad Documental, Usurpación del Estado Civil y el uso de medios tecnológicos fraudulentos con el fin de superar dicha prueba.

Durante el transcurso del examen, los agentes observaron cómo uno de los aspirantes, de nacionalidad española pero origen extranjero, mostraba una actitud visiblemente nerviosa. Dicho individuo mantenía una postura corporal "excesivamente erguida" y sostenía todo el tiempo las hojas del examen en posición vertical.

Por tal motivo, los policías consultaron a los examinadores, manifestando los mismos que el aspirante inicialmente respondió tres preguntas de forma informática y, acto seguido, bloqueó el sistema solicitando continuar el examen en su modalidad escrita.

Una vez finalizado el examen, los policías intervinientes procedieron a requerir a esta persona su documentación para su plena identificación y tras un cacheo superficial, localizaron adherido a la parte frontal de la sudadera que vestía, un dispositivo electrónico, el cual estaba compuesto por una micro cámara la cual se encontraba conectada a un teléfono móvil.

Por parte del responsable de la Dirección General de Tráfico, que se encontraba en dicho examen, se procedió a levantar la correspondiente acta sanción administrativa, 500 euros de multa y seis meses sin poder volver a presentarse a dicho examen.