Sanidad exterior examinará el buque Ambition en el Puerto de Bilbao antes de su partida a Francia

Exteriores del crucero 'Ambition', aislado por un brote de gastroenteritis - M. Dylan - Europa Press

BILBAO 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Sanidad Exterior accederán al buque Ambition, afectado por un brote de 'norovirus', que ha atracado a las 08.00 horas de este lunes en el Puerto de Getxo (Bizkaia), para realizar una inspección y valorar la situación sanitaria a bordo. Está previsto que el navío zarpe con destino La Rochelle (Francia) a las 18.00 horas.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en el País Vasco, Sanidad Exterior ha autorizado el desembarque de los pasajeros asintomáticos, al confirmar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública correspondientes. Mientras tanto, 18 personas con gastroenteritis común permanecen aisladas a bordo siguiendo los protocolos sanitarios establecidos.

Los servicios de Sanidad Exterior accederán al barco a lo largo de la mañana de este lunes para hacer la inspección correspondiente y valorar la situación sanitaria a bordo, dentro de los controles rutinarios y protocolos establecidos para este tipo de escalas. A las 18.00 horas está previsto que el buque parta con destino a La Rochelle (Francia) y, posteriormente, continuará su travesía por otras ciudades europeas.