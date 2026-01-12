Santa Cruz de Campezo (Álava) acoge este sábado un acto institucional en torno a la trufa

Documental 'Donde duerme la trufa' - GUÍA DE VIAJE

VITORIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Santa Cruz de Campezo (Álava) acogerá este próximo sábado un acto institucional en torno a la trufa, que combinará demostración en campo, memoria histórica y presentación audiovisual, con el objetivo de poner en valor el origen de la trufa alavesa y a sus protagonistas.

En un comunicado, la organización ha informado de que el acto comenzará a las 10.30 horas en la báscula de Orbiso (Álava), con una demostración de caza trufera a cargo de Txema Martínez de Antoñana, que mostrará en directo el trabajo tradicional de búsqueda de la trufa.

Posteriormente, a las 12.00 horas, el evento continuará en la Casa de Cultura de Santa Cruz de Campezo, donde tendrá lugar la presentación pública de Joaquín Pueyo, protagonista del documental y pionero nonagenario de la trufa en Álava, cuya trayectoria se remonta a los años sesenta. Joaquín se acercará desde Barbastro (Huesca) junto a su familia.

Durante el acto se presentará el 'teaser' del documental 'Donde duerme la trufa. Joaquín, el pionero de la trufa alavesa', un proyecto audiovisual que recupera una parte poco conocida de la historia rural y económica de Álava. La presentación del 'teaser' tiene como finalidad obtener financiación para culminar el documental.

Uno de los momentos más destacados será la entrega pública de un documento original fechado en 1964, hallado en el Archivo Histórico de Álava, que acredita la actividad trufera en la Montaña Alavesa y sirve como punto de partida narrativo del documental. El acto concluirá con un catering, donde la trufa será la protagonista, y un encuentro informal entre asistentes.