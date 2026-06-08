Santiago Díaz presenta este miércoles en Vitoria "El amo", segunda novela de la saga del subinspector Jotadé

Santiago Díaz - JEOSM

VITORIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor y guionista Santiago Díaz presenta este miércoles en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria-Gasteiz (19.00 horas, entrada libre) su nueva novela 'El amo' (Alfaguara), segunda entrega de la serie protagonizada por el subinspector Juan de Dios Cortés, 'Jotadé'.

En declaraciones a Europa Press cuando presentó hace unos días su nueva novela en València, Díaz explicó que, tras el éxito que supuso su inspectora Indira Ramos, Jotadé cree que ha calado también entre el público, por lo que "disfruta de lo lindo" con este policía gitano que se mueve con soltura con espacios fronterizos. "Me encanta poner a mis personajes en problemas", confiesa Díaz, que recalca que esto hace que "aporten muchísimo a las tramas".

Precisamente, el argumento de esta segunda entrega arranca una fría mañana de invierno, cuando se localiza el cadáver de una adolescente de 16 años en una parada de autobús del extrarradio madrileño. El cuerpo aparece sentado en el banco de la marquesina como si estuviera esperando para ir a clase y la autopsia confirma que, además de faltarle una mano, había dado a luz hacía apenas unos días.

El equipo del inspector Iván Moreno y del subinspector Jotadé Cortés, único policía gitano de su comisaría, se encarga de la investigación y descubre que se trata de una joven desaparecida años atrás de forma misteriosa y que el hecho de haber sido asesinada tras dar a luz, enmarca su caso dentro de una larga lista de secuestradas a las que mataron justo después de ser madres.

A partir de ahí, Jotadé tiene que enfrentarse a este nuevo caso mientras atraviesa una crisis con su pareja. Cuando otra chica desaparece, Jotadé tendrá que dejarse guiar por su intuición y mirar en su entorno más cercano, donde desde hace años se esconde una verdad terrible.

El autor madrileño regresa a las librerías con una fórmula literaria a base de adrenalina, aprendizaje de sus muchos años dedicados a escribir guiones para televisión. "Ahí teníamos que espabilar para que los espectadores no se nos fueran a otro canal y eso lo conseguimos con historias que avanzan. Esa es la herencia que he tenido a la hora de escribir novelas y procuro ser fiel con sorpresas, acción y mucho diálogo", asevera.

En este sentido, incide en su gusto por el diálogo como elemento narrativo porque, según señala, "con una simple frase revelas a un personaje sin necesidad de descripciones profundas". No obstante, precisa que "no hay que abusar de nada" y lo que busca fundamentalmente es imprimir "mucho ritmo" a sus historias.

Además, aunque enfatiza que su objetivo primordial a la hora de escribir es entretener, no esconde que también se siente satisfecho por poder hablar "sobre esos prejuicios que todos tenemos".

"LECTOR VORAZ"

Santiago Díaz se declara "un lector voraz" de novela negra y, aunque no reniega del llamado 'true crime', considera que la literatura permite "un desahogo" imposible en la vida real. Muchas de sus obras reflexionan sobre la justicia, algo que en la realidad "a veces nos parece que no es suficiente". "Los libros nos permiten jugar a ser investigadores mientras que en la vida real este tipo de sucesos son el horror por el horror, no hay sentido", añade.

Sobre cómo convive con tramas oscuras y personajes retorcidos, Santiago Díaz señala que, además de lector de novela negra e histórica, les gusta intercalar otro tipo de géneros, como el romántico o ver realities para desconectar.

En todo caso, considera que gran parte del éxito del género negro entre el público se debe a que la ficción criminal permite poder "curiosear" por un mundo lleno de riesgos. Con un thriller, añade, "puedes estar en cualquier lugar peligroso y meter las narices, pero sintiéndote a salvo".

Santiago Díaz (Madrid, 1971) publicó en 2018 su primera novela, 'Talión', que ganó en 2019 el Premio Morella Negra y el Premio Benjamín de Tudela. En 2021 vio la luz 'El buen padre', la primera entrega de la trilogía protagonizada por la inspectora Indira Ramos, traducida a varios idiomas y a la que le siguieron 'Las otras niñas' (2022) e 'Indira' (2023), ganadora del Premio Alicante Noir 2023.

También ha cultivado con éxito la literatura juvenil y obtenido en 2021 el Premio Jaén de Narrativa Juvenil por 'Taurus: Salvar la tierra'. Tras 'Los nueve reinos' (Alfaguara, 2024), su primera novela de corte histórico, ambientada en las islas Canarias y unánimemente elogiada por la prensa y la crítica, volvió al género negro con 'Jotadé' (2025).