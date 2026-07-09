Santurtzi amplía su red de Haurreskolas hasta las 135 plazas, tras sumar 21 en el nuevo centro de Mamariga

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa y la alcaldesa de Santurtzi, Itziar Carrocera, visitan la nueva Haurreskola de Mamariga. - IREKIA

BILBAO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Santurtzi ha ampliado su red de Haurreskolak hasta las 135 plazas públicas, tras la apertura de un nuevo centro para niños de 0 a 2 años con 21 plazas en el barrio de Mamariga.

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa y la alcaldesa de Santurtzi, Itziar Carrocera, han visitado este jueves la nueva Haurreskola de Mamariga, un centro que abrió sus puertas el pasado 18 de mayo y que ha ampliado la red pública de atención educativa de 0 a 2 años en el municipio.

Durante la visita, ambas responsables institucionales han recorrido las instalaciones, han conocido los diferentes espacios y han compartido impresiones con el equipo educativo sobre los primeros meses de funcionamiento del centro y el servicio que presta a las familias de Santurtzi.

La puesta en marcha de este nuevo equipamiento es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Santurtzi y el Gobierno Vasco, a través del Consorcio Haurreskolak.

En este sentido, la consejera de Educación ha destacado precisamente el valor de esa colaboración entre el Gobierno Vasco y los ayuntamientos para seguir extendiendo la red pública de Haurreskolak. "La apertura de esta nueva Haurreskola en Santurtzi es un ejemplo de cómo la colaboración entre las instituciones permite acercar un servicio público esencial a las familias", ha dicho.

Asimismo, Begoña Pedrosa ha subrayado que la gratuidad de las Haurreskolak permite seguir avanzando hacia un acceso universal a la educación desde las edades más tempranas y contribuye a reducir desigualdades desde los primeros años de vida.

"El modelo vasco de atención de 0 a 3 años se apoya en tres elementos fundamentales: la gratuidad del servicio, su dimensión educativa y su contribución a la igualdad de oportunidades", ha recordado.

Según ha resaltado, la red pública de Haurreskolak ofrece a las niñas y niños "un entorno seguro, cercano y educativo, pensado para acompañar su bienestar, su desarrollo emocional y sus primeros aprendizajes". "Los primeros años son decisivos para el desarrollo de niñas y niños, por eso, educar en esta etapa es una forma de cuidar y de ofrecer más oportunidades", ha señalado.

Por su parte, la alcaldesa de Santurtzi, Itziar Carrocera, ha puesto en valor que "la apertura de esta nueva haurreskola (la tercera en el municipio) supone que las familias del barrio de Mamariga cuenten con un nuevo servicio de calidad, esencial y cercano que además facilita la conciliación laboral y familiar, y refuerza nuestro compromiso con el bienestar de la infancia y las familias".

21 PLAZAS NUEVAS

La nueva Haurreskola de Mamariga se ha habilitado en la planta baja del Mamariga Kulturgunea, mediante la adecuación de un espacio anteriormente destinado a ludoteca, que ha sido reubicada dentro del propio equipamiento municipal. La actuación ha permitido crear un centro con capacidad para 21 plazas, distribuidas en un aula para niñas y niños de 0 a 1 año, con 8 plazas, y otra para el tramo de 1 a 2 años, con 13 plazas.

El proyecto ha incluido la creación de un acceso independiente desde la plaza Párroco Elías, un espacio de juego exclusivo para el alumnado y una sala de usos múltiples, además de la adecuación integral de las instalaciones para garantizar un entorno moderno, accesible, seguro y funcional, concebido para favorecer el desarrollo y el bienestar de las niñas y niños durante sus primeros años de vida.

Con la incorporación de este nuevo centro, el Consorcio Haurreskolak ofrece actualmente 135 plazas públicas en Santurtzi, distribuidas entre las haurreskolas Emilia Zuza Brun y Mirabueno, y el nuevo centro de Mamariga.