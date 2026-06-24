Santurtzi celebrará el 11 de julio la XI edición de su tradicional Travesía de La Sardina

Cartel de la XI edición de la Travesía de la Sardina de Santurtzi - AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI

BILBAO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ría de Bilbao acogerá el próximo 11 de julio una nueva edición de la XI travesía a nado desde Bilbao a Santurtzi, una prueba que espera repetir el éxito de participación de los pasados años, en los que alrededor de 300 personas se han ido citando con esta prueba deportiva, según ha informado en rueda de prensa la alcaldesa, Itziar Carrocera.

Carrocera ha destacado que la Travesía de la Sardina se ha convertido en "una fecha marcada en el calendario para muchas de las personas participantes, consiguiendo que se haga un gran hueco en las pruebas de esta modalidad".

"Desde aquí mi felicitación y agradecimiento al club de Natación de Santurtzi por coger en su momento las riendas de la organización de esta travesía que ha ido creciendo año tras año, siendo un evento esencial y transcendental en nuestro municipio", ha añadido Carrocera, que ha estado acompañada por Arantza Artetxe, presidenta del Club de Natación Santurtzi, y Luisma Piqueras.

En la rueda de prensa, han presentado las diferentes categorías, detallando las distancias y el público al que van dirigidas las pruebas, que tendrán diferentes precios de inscripción.

"El principal objetivo de la Travesía La Sardina es fomentar la práctica de la natación en aguas abiertas, promoviendo un estilo de vida saludable y activo entre las personas participantes y la comunidad local, objetivo éste que llevamos cumpliendo desde la primera edición y que fue el que nos animó a embarcarnos en este proyecto", han explicado.

En cuanto a la Travesía infanti y popular, la distancia aproximada de esta prueba es de 700 metros y está dirigida a nadadores y nadadoras escolares nacidas en los años comprendidos entre el 2013-2016 y para los no federados nacidos en 2009 y anteriores.

Esta prueba se lleva a cabo en el recinto del puerto, con salida y llegada en la rampa del Puerto Pesquero y desarrollando un circuito previamente balizado. La hora de salida será a las 14.00 horas desde el puerto de Santurtzi.

Por su parte, la distancia en la Travesía Bilbao-Santurtzi es de 11.000 metros, con salida desde el Museo Marítimo de Bilbao y llegada a la rampa de Puerto Pesquero de Santurtzi. Este itinerario está destinado a participantes nacidos en 2010 y anteriores. Igualmente, la salida se realizará a las 14:00 horas del mediodía.

Por último, está la prueba de Sestao-Santurtzi que tiene una distancia de 3.000 metros. La salida será desde la dársena de La Benedicta y la llegada será en la rampa del Puerto Pesquero, a través de un recorrido previamente balizado. Este itinerario está destinado a nadadores y nadadoras nacidas en el 2012 y anteriores y no federados nacidos en 2010 y anteriores. La hora de salida se prevé a las 15.00 horas.