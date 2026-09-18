Santurtzi licita la renovación integral del parque infantil de La Sardinera, con una inversión de 600.000 euros

Parque infantil de La Sardinera, en Santurtzi (Bizkaia) - AYTO. SANTURTZI

BILBAO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santurtzi (Bizkaia) ha dado luz verde a la licitación de las obras para la renovación integral del parque infantil de La Sardinera, una actuación que supondrá una inversión de 600.000 euros y que permitirá transformar y mejorar de manera sustancial uno de los espacios de ocio familiar más utilizados del municipio.

El proyecto, cuyo expediente de contratación y pliegos ya han sido aprobados, contempla no solo la construcción de una nueva cubierta sobre la zona de juegos infantiles, sino una intervención integral sobre el conjunto del espacio, con el objetivo de mejorar sus condiciones de uso, accesibilidad y seguridad, con el fin de adaptarlo a las necesidades actuales de las familias de Santurtzi.

En concreto, los trabajos incluirán la sustitución de todos los elementos de juego existentes por nuevos equipamientos, así como la renovación completa de la superficie de caucho del área infantil, según ha informado el Ayuntamiento.

Asimismo, se procederá a la sustitución del actual vallado perimetral por uno nuevo, y se llevará a cabo una reordenación de las entradas y salidas del parque, con el fin de mejorar su funcionamiento y circulación. El proyecto contempla también la reordenación de la disposición de los bancos existentes, adaptando el mobiliario a la nueva configuración del espacio y favoreciendo un uso más cómodo y funcional por parte de las familias.

A todas estas actuaciones se sumará la instalación de una nueva cubierta sobre el área de juegos, que permitirá proteger el espacio frente a las inclemencias meteorológicas y favorecer su utilización durante un mayor número de días del año.

La actuación permitirá abordar de manera conjunta diferentes necesidades que presenta actualmente el parque infantil, evitando intervenciones parciales y apostando por una renovación global del espacio. La nueva configuración buscará, además, una mejor integración del área de juegos en el entorno del parque y una distribución más funcional de sus diferentes elementos.

Con la aprobación del expediente de contratación se inicia ahora el procedimiento de licitación, al que podrán concurrir las empresas interesadas. Una vez finalizado el proceso administrativo y adjudicados los trabajos, se procederá a la ejecución de las obras.