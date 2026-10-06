Santurzine inicia el día 14 su nueva edición, con la proyección de 39 cortometrajes y cinco preestrenos de largometrajes

Cartel de Santurzine - AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI

BILBAO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cortometrajes de Santurtzi, Santurzine, celebrará su decimocuarta edición entre el 14 y el 24 de octubre con un programa en el que el cine vasco, especialmente el de autores emergentes, contará con una mayor presencia. Se proyectarán 39 cortometrajes y habrá cinco preestrenos de largometrajes, además de diversas actividades paralelas.

Según han informado los organizadores, la sección Estatal volverá a estar formada por diez cortometrajes, con intérpretes como Melani Olivares, Salva Reina, Ingrid García Jonsson, Juan José Ballesta y Sonia Almarcha, mientras que el apartado Santurtzi reunirá once trabajos realizados en el municipio vizcaíno.

El jurado oficial de estas dos secciones estará formado por el actor y director Ramón Barea, la actriz Ylenia Baglietto, la directora y diseñadora de vestuario Elixabet Nuñez y el cineasta y docente Aitor Gametxo.

Euskal Pantailak, dirigido a trabajos realizados en Euskal Herria y patrocinado por EITB, amplía la cifra de cortometrajes hasta los diez. El jurado estará formado por las actrices Maria Cerezuela e Itxaso Quintana y la compositora Beatriz López-Nogales.

La sección Ibiltariak, impulsada por Amnistía Internacional, sumará cinco trabajos en los que se abordan temas como el problema de la vivienda, la inmigración, la memoria colectiva y las víctimas de la guerra. El ganador lo seleccionarán 500 alumnos de los institutos Axular y Kantauri de Santurtzi y Fray Juan de Zumarraga de Durango y de la Universidad de Deusto en San Sebastián.

Al margen de los galardones correspondientes a cada una de las secciones, la asociación Bizitegi entregará un premio al cortometraje que mejor aborde el sinhogarismo y la exclusión social y estudiantes de AEK y del Euskaltegi municipal entregarán el premio al mejor cortometraje en euskera.

Además de estos premios, Santurzine y BBK incorporan este año el premio BBK Impulsa a la financiación de cortometrajes que se encuentran en una fase avanzada de producción.

Por otro lado, la edición contará con hasta cinco preestrenos de largometrajes en el Serantes Kultur Aretoa (SKA). El director Javier Giner presentará su ópera prima, 'Esta soledad', en la jornada inaugural del 14 de octubre, junto a gran parte del elenco de la película.

Al día siguiente, Lucía Muñoz mostrará el documental 'Aminetu', sobre la activista Aminetu Haidar, en un pase en colaboración con Amnistía Internacional, y previamente se podrá ver la película 'Sants', del donostiarra Mikel Gurrea, que compitió en la última Sección Oficial del Zinemaldia.

El miércoles 21 se proyectará, también tras su paso por San Sebastián, 'Ruega por nosotras', de Daniel Monzón, con la presencia de su guionista Jorge Guerricaecheverria y la actriz María Cerezuela. Ambos participarán, además, en una mesa redonda sobre memoria histórica tras la proyección.

Asimismo, la experta en cine japonés y profesora de la Universidad de Barcelona Marta Piñol presentará el filme 'De repente', de Ryusuke Hamaguchi, antes de su estreno oficial en salas de cines el próximo 19 de febrero.

PREMIO SERANTES PARA MARTA ETURA

El programa incluye otro tipo de actividades, como la obra teatral 'Inolvidable', que se podrá ver el día 16 en el SKA y que está protagonizada y producido por Carmen Morales, que rinde homenaje a su madre, Rocío Durcal. La actriz participará también en un encuentro moderado por el actor y presentador Unai Izquierdo.

El sábado 17 el Palacio de Oriol acogerá un encuentro con las actrices Itziar Lazkano e Itziar Cenizo-Arroyo y por la noche se llevará a cabo una proyección al aire libre de cortometrajes vascos en el Puerto pesquero.

Un día después, se celebrará la segunda edición del mercado de cine de segunda mano y se grabará el podcast 'Eso que te gustaría decir y no dices', de Alazne Astorga e Itxaso Gil, en directo. El lunes 19 se realizará una visita guiada al SKA, el martes 20 la Academia de Cine Vasco se presentará en la Cofradía de Pescadores y el viernes 23 habrá una actuación de piano a cargo de la pianista Ainhoa Uria en el Paseo marítimo.

El certamen se cerrará con la gala de clausura, el día 24, con la entrega de premios y el reconocimiento con el Premio Serantes a la actriz Marta Etura.