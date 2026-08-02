Sare y Etxerat se movilizan en las playas vascas para alcanzar "la meta" de una Euskadi "sin presos" de ETA en cárceles

Sare y Etxerat se movilizan en once playas vascas por los presos de ETA - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La red ciudadana Sare y la asociación de familiares de presos de ETA, Etxerat, han vuelto a movilizarse en once playas vascas para alcanzar "la meta" de "una Euskal Herria sin reclusos" de la banda en las cárceles, una reclamación que volverá a las calles de Bilbao con la manifestación que tienen prevista para 9 de enero de 2027. Además, han apostado por "profundizar" en la aplicación de una política de penitenciaria ordinaria para que estos internos "recuperen la libertad", sobre todo "los 45 que todavía permanecen en régimen cerrado".

En los arenales vascos, los representantes de Sare y Etxerat ha leído un manifiesto en el que subrayan "la necesidad y voluntad de alcanzar una solución definitiva para la cuestión de las personas presas".

"Durante años nos hemos movilizado el primer fin de semana de agosto en esta dinámica que hemos denominado movilización de las playas, y tenemos claro cuál es nuestro objetivo: que esta sea la última vez que tengamos que celebrar esta movilización. Porque eso significaría que, avanzando hacia la aplicación de la legislación ordinaria, la sociedad vasca ya no tendría que movilizarse cada verano en las playas", han destacado.

Para ello, creen que el camino es "seguir profundizando" en la aplicación de una política de penitenciaria ordinaria "y que las 45 personas presas que todavía permanecen en régimen cerrado --32 de ellas pertenecientes al Colectivo oficial de Presos de ETA, EPPK-- comiencen a recuperar la libertad".

"Si queremos superar definitivamente los escenarios del pasado y mirar hacia la convivencia y el futuro, será imprescindible dar también una solución a la situación de las 13 personas exiliadas y las 3 deportadas que continúan viviendo fuera de Euskal Herria desde hace años", ha señalado en alusión a los huídos al extranjero.

A su juicio, esta "es una responsabilidad colectiva" y, por ello, los que participan en estas movilizaciones "se reafirman en ese compromiso". "Es el momento de abrir las puertas a la paz, a la resolución y a la convivencia. Es el momento de dar una solución a una cuestión que durante tantos años ha provocado y sigue creando un enorme sufrimiento. Quienes representamos a la mayoría de la sociedad vasca lo tenemos claro, queremos y necesitamos llegar a la meta: el día en que todas y todos estén en casa", han subrayado.

MANIFESTACIÓN EN ENERO EN BILBAO

Por ello, han asegurado que repetirán "una y otra vez durante este verano" que dentro de cinco meses volverán "a llenar las calles de Bilbao", en alusión a la tradicionales manifestaciones por los presos que convocan por los presos todos los principios de año. "Haremos el mayor esfuerzo realizado hasta ahora para simbolizar el 9 de enero de 2027 que queremos cruzar una meta, para reivindicar que queremos una Euskal Herria sin personas presas", han concluido.

Las movilizaciones de este domindo se han celebrado en las playas vizcaínas de Bakio, Ea, Laga, Laida, Lekeitio, Mundaka, Muskiz- Zierbena y Ondarroa, así como en las guipuzcoanas de Deba, San Sebastián y Zarautz.