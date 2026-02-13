Sarenet celebrará en Barcelona la tercera edición de "Ciberseguridad 360º", que abordará la ciberseguridad empresarial

Archivo - Imagen de la empresa Sarenet en Zamudio (Bizkaia) - SARENET - Archivo

BILBAO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El operador vasco de voz, datos y servicios de alojamiento especializado en empresas Sarenet celebrará el 3 de marzo en Barcelona la tercera edición de la jornada "Ciberseguridad 360º", que abordará la ciberseguridad empresarial con la participación de fabricantes "de primer nivel", como Sophos, Fortinet y HPE.

Según ha informado Sarenet en un comunicado, 'Ciberseguridad 360º', que celebró sus dos anteriores ediciones en Bilbao y Madrid, nace con el "objetivo claro" de ofrecer "una visión transversal, realista y no comercial" de los principales retos a los que se enfrentan las empresas en materia de ciberseguridad.

La jornada está concebida como "un punto de encuentro" entre fabricantes, integradores, empresas usuarias e instituciones, "alejándose de discursos alarmistas" y centrada "en el impacto real sobre el negocio".

A lo largo de la jornada, se abordarán cuestiones clave como el estado actual de la ciberseguridad en las empresas, los riesgos reales a los que se enfrentan pymes y medianas organizaciones, el nivel de madurez del mercado o los retos tecnológicos, organizativos y culturales que marcarán el año 2026. Los asuntos se tratarán desde "una perspectiva práctica, cercana al negocio y basada en experiencias reales".

El programa se articulará en torno a mesas redondas y debates abiertos, en los que se analizarán, temas como la evolución del panorama de amenazas, las dificultades reales en la adopción de modelos como SASE, Zero Trust u OT/IoT, el uso de la inteligencia artificial en ciberseguridad, desde el punto de vista de riesgos y oportunidades y los casos y experiencias reales desde la óptica del negocio.

CONOCIMIENTO Y CONCIENCIACIÓN

Ciberseguridad 360º pretende ser un formato "ágil y participativo" para fomentar el conocimiento y la concienciación sobre la continuidad del negocio; intercambiar experiencias y estrategias entre profesionales; y ampliar la red de contactos dentro del ecosistema de la ciberseguridad.

Según Sarenet, la jornada contará con la participación de "fabricantes de primer nivel" como Sophos, Fortinet y HPE, junto a otros actores clave del sector.

El operador vasco ha asegurado que, con esta tercera edición, y su llegada a Barcelona, Sarenet "refuerza su compromiso por impulsar un espacio de referencia a nivel nacional para el debate riguroso y útil sobre ciberseguridad empresarial". La jornada Ciberseguridad 360º se desarrollará a las 9.30 horas del 3 de marzo en Barcelona.