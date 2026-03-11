Satse denuncia que las agresiones a sanitarios aumentaron cerca de un 26% en 2025 y exige medidas reales a Osakidetza

BILBAO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado que las agresiones a profesionales sanitarios aumentaron cerca de un 26% en 2025 en relación al año anterior y ha exigido a Osakidetza medidas reales para garantizar entornos laborales seguros, al tiempo que ha advertido que "las agresiones no pueden justificarse por la presión asistencial y las carencias estructurales".

Con motivo del 12 de marzo, Día Mundial contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios, Satse Euskadi ha explicado que quiere visibilizar "una realidad que sigue creciendo".

"Las agresiones no pueden normalizarse ni justificarse por la presión asistencial, las demoras o las carencias estructurales. Es responsabilidad de la organización establecer medidas efectivas y garantizar entornos laborales seguros", ha advertido Satse.

El sindicato ha señalado que los datos recogidos de las diferentes Organizaciones de Servicios (OSIS) reflejan "cifras preocupantes en ámbito hospitalario, que impactan especialmente en Atención Primaria y sobre todo en el colectivo de enfermería, mayoritariamente femenino".

Según ha indicado, la mayoría de los episodios siguen siendo agresiones verbales (84%), aunque continúan produciéndose agresiones físicas, incluyendo agresiones de índole sexual. "Detrás de cada cifra hay una profesional que sufre miedo, ansiedad, desgaste emocional y, en muchos casos, una pérdida de confianza en su entorno laboral. Aunque no siempre causen baja, el impacto psicológico es evidente y con una clara repercusión en la vida laboral y personal", han explicado desde la central sindical.

Por ello, Satse ha solicitado a la Unidad Corporativa de Salud de Osakidetza que retome el observatorio de agresiones y cree comisiones análogas en cada Organización de Servicios, para tratar los casos que se detecten y "tomar medidas adaptadas a las particularidades de cada caso".

TOLERANCIA CERO

En opinión de Satse, debe ser la gerencia del centro donde se ha producido la agresión quien debe interponer la denuncia ante la autoridad policial, para "proteger a su trabajador". En cualquier caso, ha dicho que "es primordial que la dirección del centro designe a alguien que realice labores de acompañamiento físico y/o psicológico a la persona agredida".

Asimismo, han solicitado que se registre en la historia clínica una "alerta violencia" y ha exigido, entre otras medidas, refuerzo de plantillas, formación en prevención, medidas de seguridad o la evaluación periódica de puestos de trabajo de especial riesgo, incluyendo los riesgos psicosociales.

"Proteger a quienes cuidan no es opcional, es una obligación legal y ética. Este 12 de marzo el mensaje es claro: ni una agresión más", ha concluido.