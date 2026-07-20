Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT abandonan la Mesa Sectorial de Osakidetza en protesta por el acuerdo entre Salud y SME

Archivo - Manifestación de Bilbao de sindicatos con representación en Osakidetza - H.BILBAO- EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT han abandonado este lunes la Mesa Sectorial de Osakidetza en protesta por el acuerdo alcanzado por el Departamento vasco de Salud con el Sindicato Médico de Euskadi (SME), el único que no se ha levantado de la reunión, y que contempla un nuevo modelo de guardias para el colectivo médico así como mejoras salariales.

Las cinco centrales sindicales han contado a su vez con el apoyo de un representante de ESK que, aunque no dispone de representación en la mesa, ha querido mostrar de esta manera su respaldo y solidaridad con su postura crítica con un acuerdo que, a juicio de estos sindicatos, ha sido "negociado y cocinado en secreto" al margen del "foro legítimo de negociación" que es la Mesa y "a espaldas" del resto de la representación sindical.

El acuerdo entre Salud y el SME fue desvelado este pasado viernes, tras varias reuniones bilaterales, y propone a los médicos dejar de hacer guardias a partir de los 50 años en 2030, así como un incremento salarial paulatino de 300 euros mensuales para todo el personal facultativo a partir del 1 de julio de 2027.

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, aseguró el pasado viernes que la propuesta de acuerdo iba a ser presentada en la reunión de este lunes, celebrada en Vitoria-Gasteiz, en la que el Departamento vasco de Salud esperaba aprobarla, pero se ha encontrado con el rechazo de todos los sindicatos, salvo el SME.