SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT convocarán en otoño huelgas y movilizaciones para pedir mejoras laborales en Osakidetza

Sindicatos anuncian convocatoria de huelgas y movilizaciones en Osakidetza en otoño - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han anunciado que pondrán en marcha en otoño huelgas y movilizaciones en Osakidetza para defender la negociación colectiva y exigir la mejora de las condiciones laborales de todos los colectivos del Servicio Vasco de Salud.

Estos sindicatos han comparecido este miércoles en Bilbao para adelantar esta dinámica de movilizaciones que desarrollarán durante los próximos meses y cuyo calendario harán público tras el verano.

Su objetivo es reclamar la mejora de las condiciones laborales de todos los colectivos de Osakidetza mediante la negociación colectiva y alcanzar "soluciones reales" a los principales problemas que afectan tanto a los trabajadores de Osakidetza como a la ciudadanía.

A su juicio, el acuerdo firmado "fuera de los cauces ordinarios de negociación colectiva" por el Gobierno vasco y el SME para el colectivo médico no aborda esos problemas estructurales, ni del personal facultativo ni de la sanidad pública vasca, ya que consolida un modelo basado en la "sobrecarga de trabajo y en un sistema de autoconcertación, que es uno de los responsables de la situación actual".

Tras asegurar que sus movilizaciones no se dirigen contra ningún colectivo profesional, han asegurado que el único responsable de esta situación es el Departamento de Salud, cuya estrategia es "la de enfrentar a los diferentes colectivos".

Sus movilizaciones irán dirigidas a exigir una actualización integral del acuerdo regulador, una mejora del sistema sanitario público vasco y respeto a la representatividad y la negociación colectiva. En su opinión, un modelo basado en horas extraordinarias "no es sostenible", y esa actividad extraordinaria y autoconcertacion "no puede convertirse en la respuesta habitual a los problemas".

Los sindicatos han recordado que han pasado más de 17 años del último acuerdo regulador y están dispuestos al diálogo, pero hay que "poner en la mesa contenidos" que, según han denunciado, hasta ahora no se han planteado y tampoco se hizo de cara a la última mesa sectorial.

(Habrá ampliación)