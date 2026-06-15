Satse suspende temporalmente la huelga de matronas pero retomará las protestas si no hay "soluciones reales"

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BILBAO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Satse Euskadi, en representación de las matronas de Osakidetza, ha decidido suspender temporalmente ls nueve jornadas de huelgas convocadas en el servicio de la OSI Barrualde y del Hospital de Cruces tras el diálogo mantenido durante los últimos días con la dirección del Servicio Vasco de Salud, pero ha advertido de que retomará las protestas "si no hay soluciones reales", sin descartar la posibilidad de una huelga indefinida.

El sindicato anunció la pasada semana la convocatoria de estas huelgas en los citados servicios, entre el 17 de junio y el 2 de julio, para denunciar la "grave falta de matronas que afecta tanto a la Atención Primaria como al ámbito hospitalario".

En un comunicado, Satse ha indicado que esta decisión de suspender la huelga llega después de "largas e intensas conversaciones" entre ambas partes con el objetivo de abrir una vía de trabajo que permita abordar "de manera real" las reivindicaciones históricas del colectivo y buscar soluciones "al grave problema de falta de matronas que afecta a la sanidad pública vasca".

Satse Euskadi ha subrayado que esta suspensión responde a una "decisión de responsabilidad" y a la voluntad de dar "margen a la negociación abierta con Osakidetza". No obstante, el sindicato ha advertido de que el colectivo mantiene un "profundo escepticismo" ante la posibilidad de que los compromisos adquiridos se traduzcan finalmente en "medidas concretas y efectivas".

"Las matronas llevan años denunciando una situación insostenible y no vamos a conformarnos con anuncios o buenas palabras. Necesitamos hechos, compromisos firmes y soluciones estructurales que permitan garantizar una atención segura y de calidad para las mujeres", ha añadido.

Satse Euskadi ha recordado que la convocatoria de huelga, impulsada inicialmente por las matronas de Barrualde-Galdakao y el Hospital de Cruces, denunciaba la "falta de planificación y contratación" de profesionales, una situación que está repercutiendo "directamente tanto en las condiciones laborales de las matronas como en la atención sanitaria que reciben miles de mujeres en Euskadi de manera desigual".

Actualmente, según ha apuntado, Euskadi continúa registrando una ratio "totalmente insuficiente", con una matrona para más de 2.600 mujeres, lo que dificulta garantizar "una atención adecuada tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario". En este sentido, reclama que la plantilla de matronas, tanto en la OSI Barrualde Galdakao como en el Hospital de Cruces, esté "adecuadamente estructurada y cubierta".

"REUNIÓN CLAVE EL 5 DE OCTUBRE"

Satse ha precisado que, como resultado de las negociaciones, el próximo 5 de octubre se celebrará una reunión específica entre representantes de las matronas y la dirección general de Osakidetza, en la que se revisarán "una por una todas las reivindicaciones planteadas por el colectivo y el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos".

A su juicio, esta cita será "determinante" para valorar si existe una "voluntad real" de resolver el problema estructural de falta de matronas en Osakidetza o si, por el contrario, la situación continuará "cronificándose".

"El conflicto no desaparece. Lo que hacemos es dar una oportunidad a la negociación y esperar a comprobar si realmente se producen avances efectivos con las medidas comprometidas. Las profesionales están cansadas de promesas incumplidas y de seguir sosteniendo un sistema sin los recursos necesarios", han explicado desde la organización sindical.

El sindicato ha asegurado que las reivindicaciones del colectivo siguen "plenamente vigentes" y son "una contratación estable y planificada", cobertura real de bajas, vacaciones y permisos, el reconocimiento de la categoría como puesto de difícil cobertura y una planificación "ajustada a las necesidades reales de la población".

Además, Satse ha recordado que las consecuencias de esta falta de profesionales "repercute directamente" en la salud de las mujeres, ya que las matronas desarrollan "funciones esenciales" relacionadas con el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia, la salud sexual y reproductiva, la prevención de enfermedades, la menopausia o la detección de situaciones de violencia machista.

Por todo ello, la central sindical ha advertido de que, si el próximo otoño no se producen "avances reales y verificables", no descartará "ningún tipo de acción sindical". "Si Osakidetza no pone fin a los problemas estructurales que venimos denunciando, retomaremos las movilizaciones necesarias, incluida la posibilidad de convocar una huelga indefinida", ha concluido.