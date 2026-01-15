La Sección Oficial del Festival de San Sebastián registró en su última edición un descenso de directoras

Archivo - La productora Esther García recibe el Premio Donostia durante la gala inaugural de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián - Unanue - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival de San Sebastián ha publicado su séptimo informe con perspectiva de género en el que se destaca que en la Sección Oficial se registra, en comparación con las cifras del año pasado, un descenso de directoras -del 43% al 30%-. Por su parte, New Directors, la sección que recoge las primeras y segundas películas de sus cineastas, mantiene un "equilibrio" con respecto a la presencia de profesionales mujeres.

Este séptimo informe de identificación de género del Festival de San Sebastián abarca las más de 3.200 películas visionadas por el comité de selección del certamen, lo que permite sacar conclusiones generales de la producción cinematográfica del año, analiza la presencia de las cineastas en ocho categorías: dirección, producción, guion, fotografía, música, montaje, sonido y dirección de arte.

La media de participación de las profesionales oscila entre el 15% y el 39% y la presencia del género femenino solo es mayoritaria en dirección de arte. Producción (39%), guion (33%), dirección (32%) y montaje (31%) son, en este orden, los ámbitos menos desequilibrados.

Si el conjunto de películas visionadas atañe a la producción general, la responsabilidad de las seleccionadas recae en el Festival. Entre las 174 películas de la producción del año programadas, hay una proporción mayor de guionistas mujeres, directoras, compositoras musicales y montadoras que en el total de los filmes visionados.

MADE IN SPAIN

Una de las secciones en la que más ha crecido la presencia de las profesionales es Made in Spain, donde se contabilizan un 55% de guionistas mujeres, un 53% de directoras y un 52% de montadoras.

No obstante, el Festival de San Sebastián ha precisado que estos datos no tienen correlación con el total de películas visionadas producidas en España, donde la autoría masculina se impone en todos los oficios salvo en dirección de arte.

En las producciones vascas se mantienen cifras de participación femenina superiores a la media general, aunque su representación ha descendido en 2025 en todos los oficios salvo en producción y montaje.

Por primera vez desde la elaboración de este informe, la retrospectiva ha tenido como protagonista a una mujer, la guionista Lillian Hellman. En contraste, en Klasikoak, la sección que recoge clásicos antiguos y modernos de la historia del cine universal, no ha estado representada ninguna directora, productora, directora de fotografía, sonidista o directora de arte.

En el presente y futuro inmediato, sin embargo, el cambio generacional desde la perspectiva de género en la industria cinematográfica y la decisión del Festival de apoyar la paridad en los inicios de la carrera propician las cifras de los dos programas de proyectos del Festival.

En el Foro de Coproducción Europa-América Latina, en los 15 proyectos seleccionados, hay un 52% de productoras, un 46% de directoras y un 45% de guionistas. En las residencias de Ikusmira Berriak, hay un 57% de guionistas y un 50% de directoras y productoras. Por último, en Nest, que reúne trabajos de estudiantes procedentes de escuelas de cine de todo el mundo, hay una mayoría significativa de productoras (72%), directoras (64%) y guionistas (60%).

Desde el Festival han recordado que, al recoger el Premio Donostia en la gala de inauguración de la 73 edición, la productora Esther García rememoró los inicios complicados en la profesión de "una mujer muy joven en un mundo de hombres con una formación limitada y buscando ávida referentes", entre los que citó a Pilar Miró, Josefina Molina, Patricia Ferreira o Cristina Huete.

"Éramos muy pocas, pero peleamos y seguimos buscando nuestro espacio en esta amada profesión", afirmó, al tiempo que subrayó que "queda mucho por hacer. Ni un paso atrás, compañeras".