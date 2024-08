El secretario de Organización del SUP en Bizkaia dimite ante la "deriva ultra" del sindicato y su acuerdo con Desokupa

Denuncia que se colabore con una organización que "promueve el odio" y que trata de "debilitar un Gobierno legítimamente constituido"



El secretario de Organización del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Bizkaia ha renunciado a su cargo y a su condición de afiliado ante la "deriva ultra" de esta organización y su "inaceptable" acuerdo sobre formación de agentes con 'Desokupa', una plataforma "que promueve la discriminación y el odio" y que pretende "debilitar a un Gobierno legítimamente constituido".

El 'número dos' del SUP en Bizkaia ha dado a conocer su decisión en una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, dirigida a la Secretaría General del Sindicato Unificado de Policía en el País Vasco, en la que denuncia que esta organización "se ha convertido en un instrumento político al servicio de intereses personales".

En este escrito, el hasta ahora secretario de Organización del Sindicato Unificado de Policía en Bizkaia explica que su renuncia al cargo y a su afiliación se debe a "la deriva ultra que ha tomado el SUP en los últimos tiempos".

"Me duele profundamente ver cómo el sindicato que, una vez fue la punta de lanza en la formación en materia de seguridad en España, y que siempre se caracterizó por su independencia y su compromiso con los derechos de los policías, se ha convertido en un instrumento político al servicio de intereses personales", añade en la misiva.

"PUNTO DE NO RETORNO"

Según explica, el reciente acuerdo para la formación de agentes con Desokupa --a la que se refiere como "organización ultra"-- es "el punto de no retorno en esta deriva". "Me parece inaceptable que el SUP se alíe a una organización que busca debilitar a un Gobierno legítimamente constituido", añade.

En todo caso, considera "aún más grave" que se haya firmado un acuerdo con una organización como Desokupa, que, según recuerda, ha sido "denunciada en varias ocasiones por coacciones, intimidación y lesiones". De esa forma, considera "inaceptable" que el SUP "establezca alianzas con una organización que promueve la discriminación y el odio hacia determinados grupos de personas".

"¿Cómo podemos justificar que un sindicato que se supone que defiende los derechos de los policías se una a una organización que ataca los derechos de los demás?", se pregunta en este sentido.

También considera "preocupante" que este acuerdo se haya producido "en un momento político muy concreto". "Me hace pensar que algunos responsables sindicales están utilizando la organización en beneficio de su ideología", explica en esta línea, para añadir que "se está utilizando el sindicato para promover una agenda política que no tiene nada que ver con los intereses de los policías".

"INSTRUMENTO POLÍTICO"

El hasta ahora secretario de Organización del Sindicato Unificado de Policía en Bizkaia critica que "lamentablemente", esta organización "ha perdido su rumbo y su identidad". A su juicio, el acuerdo con Desokupa "es un ejemplo claro de cómo el sindicato ha abandonado sus principios y se ha convertido en un instrumento político".

De esa forma, advierte de que esta decisión "trasciende al propio sindicato, trasladando a la sociedad una imagen distorsionada del SUP y de la Policía Nacional". Por todo ello, muestra su esperanza de que "el SUP reflexione sobre su deriva y vuelva a sus orígenes como sindicato independiente y comprometido con los intereses de los policías".