El sector pirotécnico denuncia el uso arbitrario en Euskadi de la Ley de Montes para "vetar espectáculos"

Fuegos artificiales en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) ha denunciado el "uso arbirtrario" que hacen algunas comunidades, entre las que cita Euskadi, de la Ley de Montes para "vetar espectáculos y el uso de pirotecnia en zonas urbanas y agrícolas "libres de riesgo".

En un comunicado, ha señalado que las restricciones forestales impuestas por Administraciones autonómicas y locales "no son de aplicación en los cascos urbanos ni suelos agrícolas"

Las empresas han alertado del "duro golpe" que supone para un sector estratégico en las economías locales y han lamentado que "se sacrifiquen tradiciones por el cálculo de imagen política y el miedo al ruido en entornos digitales".

En concreto, han asegurado que comunidades como Aragón, Castilla y León, Extremadura, Navarra o País Vasco, y Ayuntamientos de estos territorios, aplican medidas que, según AEPIRO, "no responden a un criterio técnico y carecen de cobertura jurídica".

"PROFUNDA PREOCUPACIÓN E INDIGNACIÓN"

Por ello, han manifestado su "profunda preocupación e indignación" ante la oleada de "cancelaciones arbitrarias y sin fundamento jurídico" de espectáculos pirotécnicos tradicionales y la prohibición de uso de pirotecnia que se están registraron al inicio de la temporada estival a lo largo de la geografía española.

A su juicio, "están forzando la interpretación del artículo 48 de la Ley de Montes para prohibir disparos o uso de pirotecnia en espacios totalmente excluidos de dicha norma".

Por ello, el sector pirotécnico ha exigido un "análisis riguroso" de la legalidad frente al uso de la norma forestal como "escudo administrativo". En concreto, ha incidido en que el artículo 5 de la Ley de Montes establece "con total claridad que el suelo urbano consolidado y el suelo agrícola quedan fuera de su ámbito de aplicación".

Las empresas del sector han señalado que "pretender que las restricciones forestales por altas temperaturas se apliquen de forma automática dentro de un casco urbano pavimentado o en un campo agrícola limpio -situados fuera de la zona de influencia forestal- constituye "un exceso normativo que desborda el marco legal".