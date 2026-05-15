Sector vasco de eventos y espectáculos denuncia "pisoteo" de "derechos laborales básicos" durante su jornada de huelga

Concentración del personal vasco de eventos y espectáculos frente al Teatro Arriaga - EUROPA PRESS

BILBAO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Personal del sector de eventos y espectáculos de Euskadi han celebrado este viernes una jornada de huelga para denunciar la "falta de regulación" en sus condiciones laborales y el "pisoteo" de los "derechos más básicos del Estatuto de los Trabajadores" con la "excusa" de la patronal "de que el gremio es así".

Decenas de trabajadores del sector se han concentrado la mañana de este viernes en la plaza del Teatro Arriaga de Bilbao a las 11.30 horas, pero no es la única concentración, ya que le seguirán por la tarde las de Vitoria (18.00 horas en el festival Bat Batean), Leioa (18.30 horas en Umore Azoka) y San Sebastián (19.00 horas en el Teatro Victoria Eugenia).

La jornada de huelga ha sido promovida por los sindicatos UGT, Teknikariok, ESK, LAB, ELA y CCOO, quienes han expresado en la concentración general de Bilbao que se trata de una reivindicación "histórica en el sector" que lleva "demasiados años sufriendo" unas "malas prácticas laborales".

Consideran que la jornada está siendo "un éxito" no solo "por el enorme seguimiento de la huelga", sino también "por la cantidad de muestras de solidaridad" recibidas "y el goteo constante de cancelaciones por parte de músicos, compañías, jai batzordes, etcétera".

"Este éxito confirma la necesidad inmediata de regular el sector y de alcanzar unas condiciones laborales dignas, porque la precariedad que sufrimos es por todas conocida", han asegurado, para añadir que se niegan "rotundamente" a "dejar por escrito en un convenio las malas prácticas laborales", lo que a su juicio sería "blanquearlas".

En el manifiesto han criticado que las empresas "se aprovechan cada día de esta falta de regulación" con "jornadas interminables, horas extras sin compensar, trabajo nocturno y en festivos sin reconocimiento, ausencia de calendarios laborales o disponibilidad permanente", lo que se traduce "en precariedad, desprecio y negación de los derechos a la conciliación".

Además, lamentan que "lo que en cualquier otro trabajo se consideran derechos básicos, aquí quieren que lo aceptemos como si fueran privilegios". "Incluso los derechos más básicos del Estatuto de los Trabajadores son continuamente pisoteados con la excusa de nuestra intermitencia laboral y con el argumento de que 'es que el gremio es así'", han señalado, para asegurar que "a partir de ahora ninguna ilegalidad quedará sin respuesta".

ESPECTÁCULOS AFECTADOS

La jornada de huelga del personal vasco de eventos y espectáculos, según han informado desde el sindicato UGT, afectará a diversos espacios y espectáculos: Campos Eliseos Bilbao (Y tú, pa cuando?), Ermua Antzokia (El encargo), Bilborock, Bilboko Kafe Antzokia (Nacho Vegas), Santana 27 (Bilbo, Jabi Banbini y Dani Flako), Stage live (Runaway), Jaibatzorde Derio (Biznaga, Sukena y El trastero), fiestas de Ortuella (Porco Bravo), Kutxa fundazioa kluba Donosti (Bizi ala iraun), Bastero Andoain (52 hercios), Ajangiz jai batzordea (suspende sus conciertos), Zurbaranbarri jai batzordea (suspende sus conciertos), Hala Bedi taberna Vitoria (Humane), concierto homenaje a Benito lertxundi en Orio, fiestas de Andra Mari en Getxo (suspende sus conciertos), y Gaztetxe de Urretxu (Deus ez y Ramona's first evil boyfriend).