El seguimiento de la huelga en la educación pública es del 60% y en la Administración del 38%, según Gobierno Vasco

Manifestación con motivo del 11-N - ESK

VITORIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco cifra el seguimiento de la huelga entre el personal de la Administración General de Euskadi en un 38%, si bien en los centros de educación públicos esta cifra se eleva al 60%.

Los datos corresponden a las cifras recabadas hasta las 12.40 horas por el Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

Tal como ha señalado, el respaldo de la huelga entre el personal de la Administración General de Euskadi ha sido del 38%. En el caso de los centros de educación públicos, el seguimiento de la huelga se eleva al 60%.