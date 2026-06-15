El seguimiento de la huelga de médicos en Euskadi roza el 15% en el turno de mañana y cae al 4,5% en el de tarde

Archivo - Médicos durante una manifestación en demanda de un estatuto propio - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VITORIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento provisional de la convocatoria de huelga de médicos de este lunes ha sido del 14,73% en el turno de mañana y del 4,53% en el de tarde, según los datos provisionales facilitados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco.

El respaldo a esta huelga, convocada contra el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, ha sido del 16,75% en Bizkaia, el 13,79% en Gipuzkoa y el 10,17% en Álava en el turno de mañana.

En el turno de tarde, el respaldo a la huelga ha sido del 12,09% en Álava, el 4,38% en Bizkaia y el 2,97% en Gipuzkoa.