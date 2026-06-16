La segunda edición del Bizkaiko Erromeria Eguna reunirá a más de 20 grupos en Lemoa el 17 de octubre

La diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, la alcaldesa de Lemoa, Esther Iturrioz, y el portavoz de la cooperativa Danok Pro, Jon Gomez Garai, presentan la segunda edición del Bizkaiko Erromeria Eguna en Lemoa. - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del Bizkaiko Erromeria Eguna reunirá a más de 20 grupos en Lemoa el próximo 17 de octubre, organizada por la Diputación Foral de Bizkaia y Danok Pro en colaboración, en esta ocasión, con el Ayuntamiento de Lemoa.

Kotxepin Kultur Etxea de Lemoa ha acogido este martes la presentación del evento, con la participación de la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, la alcaldesa de Lemoa, Esther Iturrioz, y el portavoz de la cooperativa Danok Pro, Jon Gomez Garai. En la rueda de prensa también han estado presentes varios representantes forales y municipales, y algunos de los artistas que participarán en la segunda edición del Bizkaiko Erromeria Eguna.

En la presentación de la nueva edición de Bizkaiko Erromeria Eguna, Leixuri Arrizabalaga ha afirmando que las romerías "forman parte de nuestra cultura e identidad". "Con el paso de los años, al igual que nuestra sociedad ha cambiado, las romerías se han adaptado a los estilos actuales y esta celebración que hoy presentamos es un claro ejemplo de ello", ha apuntado, para precisar que el objetivo es que sea "una fiesta intergeneracional, basada en nuestra cultura y una celebración que nos permita aprender de nuestras raíces".

La propia diputada destacó en su primera edición que el Bizkaiko Erromeria Eguna nació para hacerse comarca a comarca cada año, y por eso han dado el salto del Durangalde a Arratia, ha explicado en la presentación.

En representación de Arratia, ha indicado, se ha elegido a Lemoa en "una apuesta decidida por llevar las grandes fiestas territoriales también a los pueblos pequeños". En este sentido, la diputada foral ha señalado, además, que "Lemoa está bien posicionada y conectada".

Esther Iturrioz, por su parte, ha destacado que Lemoa se convertirá el 17 de octubre en "el epicentro de la tradición, la música y la cultura vasca" y ha asegurado que acogieron "con alegría e ilusión" el reto de la Diputación para poder organizar la segunda edición del Bizkaiko Erromeria Eguna en su municipio.

Para ello, ha asegurado que desde el Ayuntamiento se está haciendo "un gran esfuerzo para poder canalizar los mejores recursos para organizar de la mejor manera posible este gran día de los 'erromeriazales' en el pueblo". La alcaldesa ha reconocido que el esfuerzo "merece la pena" porque, entre otras cosas, el Bizkaiko Erromeria Eguna contará también con la participación de las asociaciones locales y comarcales Mendieta herri kirol elkartea, Durundi Barri dantza taldea, Eingo y Merhezi, formados por músicos de la comarca, Arratiako Musika Eskola.

La alcaldesa ha señalado que, "aunque el Bizkaiko Erromeria Eguna impregnará todo el pueblo de ambiente de romería, especialmente el aparcamiento del campo de fútbol de Arlonagusia, el aparcamiento y el parque situado frente a Kotxepin, y el propio Kotxepin serán los tres puntos principales", ha explicado Iturrioz.

Además de los artistas de Lemoa y Arratia, relatados por la alcaldesa, Jon Gomez Garai ha anunciado que también participarán en el Bizkaiko Erromeria Eguna 2026 Korrontzi, Lorratz, Larrain Dantza popular, los txistularis Harribitxi, las trikitilaris Eneritz Gorritxategi y Edurtzeta Ania, Ene Kantak, Kittu, el curso de canciones de Itsaso Arrieta, el taller de la jota de Arratia con Jone Intsausti, del grupo de danza Arantzarte de Igorre, y Matraka elektrotxaranga.

También tomarán parte las romerías de formato electrónico y más grande, a partir de las 20.30 horas, Lehian, Argitu, Zirkinik Bez y Trikizio, este último con la vuelta del creador de la banda, Xabi Arakama.

La oferta callejera y de bar en bar incluirá a los gaiteros de Bizkaia, los gigantes y cabezudos de Ondalan, los trikitilaris Urrutia anaiak, la charanga Izenbarekuak y varios albokaris de Bizkaia.

Además de las propuestas artísticas, el 17 de octubre habrá comida popular, bertsolaris, talleres y exhibiciones de deporte rural e hinchables para niños.

Según han indicado en la presentación, toda la información sobre este festival, incluido el programa concreto espacio por espacio, se irán publicando en las cuentas de Instagram y Facebook del Bizkaiko Erromeria Eguna, así como en la web oficial Bizkaiko Erromeria Eguna.