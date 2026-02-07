Seguridad confía en la cadena de custodia y no le preocupan las denuncias de filtraciones en la OPE de la Ertzaintza

Entrada al primer examen de la OPE de la Ertzaintza en el BEC de Barakaldo (Bizkaia) - ERTZAINTZA

BILBAO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, Jon Goikolea, ha manifestado su "plena confianza" en la cadena de custodia de los exámenes de las OPEs de la Ertzaintza y ha asegurado que no le preocupan las denuncias sobre posibles filtraciones de los exámenes para la Policía vasca, que ha achacado a la "competencia feroz" entre academias privadas de formación de los aspirantes.

Goikolea ha hecho esta declaraciones este sábado en el BEC de Barakaldo, a donde se ha desplazado con motivo del inicio de las primeras pruebas selectivas para optar a una de las 150 plazas (ampliables) de agente de la escala básica de la 35º promoción de la Ertzaintza.

Preguntado por la denuncia presentada por una presunta filtración de las pruebas de la OPE, el responsable de Arkaute ha explicado que la denuncia era entre una academia de opositores que denunciaba a otra academia de opositores. "Yo creo que eso tiene más que ver con la competencia feroz que hay entre esas organizaciones que con nuestra cadena de custodia", ha dicho.

En este sentido, ha apuntado que el Departamento de Seguridad tiene un procedimiento "muy reglado", en el que los miembros del tribunal están "constantemente vigilando y documentando" todos los pasos que se dan desde que los responsables de redactar las preguntas las hacen, hasta que llegan al día del examen.

"Es un proceso en el que hay una trazabilidad completa, hay una identificación completa de todas las personas que intervienen y tenemos una cadena de custodia muy sólida que tiene medidas materiales, medidas digitales y no tenemos por eso ninguna preocupación", ha insistido.

Además, ha señalado que, cuando se analiza esa denuncia por supuesta filtración, "no hay indicio alguno concreto de que haya habido una filtración", por lo que ha reiterado su "plena confianza" en la cadena de custodia. "La que había era muy eficiente y siempre revisamos. Cualquier novedad tecnológica la implementamos y creo que tenemos plenas garantías de que no se producen esos problemas", ha enfatizado.

CAMBIOS EN LA OPE

Cuestionado por los cambios en el proceso selectivo, después de que en la OPE anterior hubiera un elevado número de personas que no superó las pruebas, Jon Goikolea ha reconocido un cambio en el proceso de corrección de las pruebas, pero ha asegurado que éste "no baja el nivel de exigencia de las pruebas".

"Sencillamente lo que se ha hecho es cuatro pruebas que antes se valoraba cada una por separado, que eran pruebas de habilidades matemáticas, habilidades lingüísticas, etc. Ahora lo que se ha hecho es, en vez de valorar que cada prueba tenga un número mínimo de puntos para pasar, se hace una media entre todas", ha precisado, para argumentar que "una persona que puede tener muchas habilidades matemáticas, a lo mejor es peor en expresión verbal, pero realmente el conjunto de las capacidades que se miden lo supera". "Lo que se ha hecho ha sido una media, en vez de hacer ese procedimiento de puntuación", ha añadido.