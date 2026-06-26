Seguridad finalizará esta medianoche la labor del LABI ante el episodio de temperaturas extremas

Ola de calor en Euskadi - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Seguridad dará por concluida la medianoche de este viernes la labor del Plan de Protección Civil de Euskadi, LABI, ante la finalización del episodio de temperaturas extremas, tras producirse la desactivación de la alarma roja por temperaturas altas extremas.

En ese momento, el Departamento de Seguridad cambió el estado del Plan de Protección Civil de Euskadi - Larrialdiei Aurre Egiteko Bidea LABI de fase de emergencia a fase de alerta, previa a su desactivación.

Poe ello, a medianoche de este viernes, y tras la finalización del episodio de calor extremo, el departamento de Seguridad dará por finalizado el trabajo del LABI.