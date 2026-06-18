Seis menores de edad, trasladados al hospital por un golpe de calor al averiarse el autobús en el que viajaban en Álava

Servicios de emergencias de la Ertzaintza han atendido a los jóvenes - ERTZAINTZA

VITORIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un autobús ocupado por alrededor de 60 personas, en su mayoría menores de edad, ha sufrido una avería cuando circulaba por la autopista AP-68 en el término de Kuartango (Álava) y seis de sus ocupantes --tres chicos y tres chicas de unos 15 años-- han debido ser trasladados al hospital al sufrir un golpe de calor por las elevadas temperaturas que se están registrando este jueves.

Los hechos se han producido sobre la una y diez de la tarde, cuando un autobús que transitaba por la autopista AP-68 a su paso por el término alavés de Kuartango, en dirección Zaragoza, ha quedado parado por una avería mecánica, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.

Al lugar se ha desplazado patrullas de la Unidad de Tráfico Araba de la Ertzaintza, que han confirmado que el vehículo obstaculizaba el arcén, por lo que se ha cortado un carril por seguridad y se han iniciado tareas de regulación de tráfico.

En el autobús viajaban unas 60 personas, en su mayoría menores de edad de alrededor de 15 años, acompañados por dos personas adultas, responsables del grupo, al parecer, de procedencia catalana.

A causa de las altas temperaturas y hasta la llegada de otro autobús, se han movilizado servicios de emergencias y recursos de bomberos y sanitarios para asistir a las personas ocupantes y facilitarles agua.

Seis de estas personas, tres chicos y tres chicas, se han sentido indispuestas por el efecto del calor y han precisado de su evacuación, cuatro al hospital de Txagorritxu y dos a Santiago, ambos en Vitoria-Gasteiz. El resto del pasaje ha continuado ruta en otro autobús movilizado al lugar.