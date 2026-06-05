Seleccionados los siete cortometrajes del catálogo Kimuak 2026 tras analizar las 59 propuestas presentadas

SAN SEBASTIÁN 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de valoración y selección de la XXIX edición del catálogo Kimuak ha seleccionado, tras analizar las 59 propuestas presentadas, los siete cortometrajes que formarán parte del catálogo Kimuak 2026. Se trata de 'Aho beltza' de Alba Lozano, 'Al otro lado' de Pablo Esteo, June San Sebastián, Leyre Fernández, Antton Gorroño, Leire Martínez, Irune Aguirreazaldegui y Javier Martínez, 'Bitartean, gero' de Raúl Barreras, 'Hemen gaude' de Sébastien Boulard, 'High River' de Daniel Alegrete, 'Joare Tte' de Ekaitz Bertiz y 'Los Divulgators' de Pablo Hernando Esquisabel.

El programa Kimuak se articula a través del Instituto Vasco Etxepare y Zineuskadi y tiene por objeto la promoción y difusión de cortometrajes vascos.

El comité de valoración y selección de este año ha estado formado por la compositora Aranzazu Calleja, el coordinador de programaicón y udraddor del Festival Internacional de Cortometrajes Filmfest Dresden de Alemania, Sven Pötting, y el prooductor Pedro Toro.

El nuevo catálogo incluye ficción, documental y animación. Tres de las películas están realizadas íntegramente en euskara, y otra en euskara y francés. Además, una tiene el castellano como lengua principal, y dos no contienen diálogos. De los siete cortometrajes seleccionados, cuatro corresponden a los inicios de la trayectoria de sus autores, y dos han sido dirigidos por mujeres.

'Aho beltza' de Alba Lozano (Barakaldo, 1996) sitúa su tercer cortometraje en Zumaia y abora la leyenda del túnel secreto que conecta el pueblo con las playas. El reparto lo encabeza Uxue Derecho, acompañada por Arnatz Puertas, Sara Nieto, Sambou Diaby, Miguel Garcés e Itziar Manero.

Alba Lozano estudió Dirección Cinematográfica en la ECPV (Bilbao), ESCAC (Barcelona) y en la UDD (Chile) y ahora se encuentra en fase de preproducción de su primer largometraje, 'Rafaela', y en la escritura del largometraje 'Utländsk', seleccionado en los laboratorios Noka, Etxe Betea y ApikaLab.

'Al otro lado' de Pablo Esteo, June San Sebastián, Leyre Fernández, Antton Gorroño, Leire Martínez, Irune Aguirreazaldegui y Javier Martínez forman Piparrak, un equipo multidisciplinar de dirección y creación artística, graduado en la escuela DigiPen Institute of Technology Europe de Bilbao.

En esta comedia animada, utilizan el humor como herramienta para reflexionar sobre conflictos sociales como el individualismo, las adicciones digitales y el aislamiento.

'Bitartean, gero' es el segundo trabajo del realizador Raúl Barreras (Karrantza, 1986) y también se ha desarrollado en el marco de la iniciativa Geuretik Sortuak. Rodado en distintos rincones del valle de Baztan, el proyecto es una coproducción entre el propio director y la productora donostiarra Maluta Films.

Barerras se graduó en la especialidad de edición cinematográfica en la EICTV (Cuba) y, desde entonces, ha desarrollado su trayectoria profesional entre Latinoamérica y Europa. En 2022 dirigió su primer cortometraje, 'Arnasa', y desde entonces compagina la escritura y la dirección con su labor como montador.

El documental 'Hemen gaude' de Sébastien Boulard relata como en Iparralde el euskara no siempre logra transmitirse de generación en generación y explora aquello que sigue transmitiéndose cuando la lengua se debilita.

Este documental, producido por Maison Adam de Donibane Lohizune (Saint-Jean-de-Luz), está dirigido por Sébastien Boulard. 'High River High River' es una ficción ambientada en un club gay de Bilbao durante las inundaciones de agosto de 1983 que firma Daniel Alegrete (Madrid, 1993), un cineasta formado en Film.Factory (Sarajevo), LAV y EQZE (Elías Querejeta Zine Eskola).

Por su parte, 'Joare ttt' de Ekaitz Bertiz (Sunbilla, 2003) se centra en la memoria y los imaginarios del valle de Bidasoa. Este es su segundo trabajo en Kimuak, tras participar el año pasado en el catálogo con 'Erreka zoko hortan'. 'Los divulgators' del alavés Pablo Hernando (Vitoria-Gasteiz, 1986) es una distopía protagonizada por Julián Génisson.

Hernando, tras estudiar Comunicación Audiovisual en la EHU, ha desarrollado una obra compuesta por cortometrajes y largometrajes seleccionados y premiados en numerosos festivales internacionales, entre los que se encuentra 'El ruido solar', incluido en el catálogo Kimuak 2020.

Además, ha colaborado con Juan Cavestany y Julián Génisson en películas como 'Esa sensación'. Su último largometraje, 'Una ballena', se estrenó en el Festival de Sitges en 2024.