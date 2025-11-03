Sergio Dalma arrancará 14 de marzo en el Kursaal de San Sebastián la gira para presentar su álbum 'Ritorno a Via Dalma'

SAN SEBASTIÁN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sergio Dalma ha anunciado las primeras 22 fechas de su próximo tour 'Ritorno a Via Dalma', Una gira de importantes recintos con la que recorrerá las principales ciudades de la geografía española y que arrancará el 14 de marzo de 2026 en el Kursaal de San Sebastián, donde el público podrá disfrutar de un repaso de todos los temas italianos que componen el universo 'Via Dalma'.

El tour arrancará el 14 marzo de 2026 con un primer concierto en San Sebastián y celebrará el fin de gira en el Movistar Arena de Madrid el 21 de febrero de 2027. Dalma actuará también el 17 de octubre en el Buesa Arena de Vitoria-Gasteiz, y el 12 de diciembre en el Bilbao Arena Miribilla, según han informado desde la promotora Get In.

En esta nueva gira, Dalma presenta 'Ritorno A Via Dalma', el álbum número veintitrés de su extensa carrera. La voz de Sergio Dalma vuelve a Italia una vez más, homenajeando la música de algunos de los autores italianos con más recorrido en España.

Se cumplen quince años de la publicación de 'Via dalma', el álbum con el que el cantante catalán interpretó en español algunas de las grandes canciones italianas. Aquel proyecto "revolucionó el mercado musical nacional", superando las 300.000 copias vendidas en España, posicionando a Dalma como "un autor intergeneracional, capaz de unir a diferentes tipos de público bajo su música".

En este proyecto, Dalma reúne con a varias generaciones de autores italianos, viajando a través de diversas décadas, géneros y estilos. Prueba de este eclecticismo son los dos primeros adelantos que se han publicado antes del lanzamiento de este álbum: 'Entre tú y mil mares', canción compuesta por Biagio Antonacci y publicada por Laura Pausini en el año 2000 y 'Parole, Parole', el homenaje de Sergio Dalma a Mina, una de las artistas italianas fundamentales para entender el género de la música ligera.