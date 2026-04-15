La serie audiovisual 'Pensión Incompleta', Premio a la realidad Plurilingüe del Estado español

Comisión de seguimiento del Protocolo de colaboración en Materia de Política Lingüística - IREKIA

BILBAO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Pensión Incompleta', producida por Voz Audiovisual, en colaboración con las televisiones autonómicas (EITB, 3CAT, TVG) ha obtenido el Premio a la Promoción de la Diversidad Lingüística del Estado Español, acordado por la comisión de seguimiento del Protocolo de colaboración en Materia de Política Lingüística entre los Gobiernos de Cataluña, Euskadi, Galicia, Islas Baleares, Navarra y Valencia, que ha celebrado este miércoles su reunión anual en Bilbao.

La comunidad autónoma anfitriona ha sido la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la reunión han participado 17 representantes de las seis comunidades autónomas que conforman la Comisión de seguimiento del Protocolo, según ha informado el Gobierno Vasco.

El Premio concedido representa el espíritu del Protocolo, por su contribución a la visibilización y puesta en valor de las distintas lenguas oficiales del Estado, destacando su papel en la promoción de la diversidad lingüística y cultural.

El galardón, instaurado en 2008 con motivo del Año Internacional de las Lenguas promovido por la Unesco, reconoce la labor realizada por personas, entidades o empresas en el ámbito de la defensa y la promoción de la diversidad lingüística de España y la contribución a la difusión de las lenguas oficiales junto con el castellano.

Concedido en sus ediciones anteriores a empresas como Microsoft o Eroski, o a la artista Guadi Galego, con proyección y reconocido prestigio en el ámbito musical gallego, premia en esta ocasión a un proyecto audiovisual que contribuye a acercar la diversidad lingüística al conjunto de la ciudadanía.

La serie premiada será emitida próximamente y el acto de entrega del Premio tendrá lugar en los próximos meses, en un acto público que se celebrará en Madrid, al igual que se ha realizado en anteriores ocasiones.

AVANCES EN PROYECTOS

Además de la concesión del Premio, en la reunión de hoy se han presentado los avances que se han dado en diferentes proyectos comunes, como en la elaboración de una secuencia didáctica dirigida a jóvenes sobre el plurilingüismo y la diversidad lingüística del estado, o en el proyecto sobre la situación de nuestras lenguas en ámbitos no formales, especialmente entre la juventud.

Por otra parte, se ha analizado la escasa presencia de las lenguas que representan los gobiernos presentes en las principales plataformas de contenido audiovisual y se ha dado cuenta de los últimos contactos mantenidos con RTVE para que el ente público adopte medidas para ofrecer sus contenidos en las lenguas oficiales diferentes del castellano, en cumplimiento de la Ley general de comunicación audiovisual, especialmente en el canal Clan, dirigido al público infantil.

En la reunión del Protocolo se han abordado otros temas de interés común, como el seguimiento del cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, y temas relativos a la presencia de las lenguas oficiales diferentes al castellano en foros europeos, como en la Red Europea para la Promoción de la Diversidad Lingüística (Network to Promote Linguistic Diversity, NPLD), red en la que también participan los Gobierno reunides y en la que llevan a cabo diferentes acciones conjuntas que redundan en la promoción del uso de sus lenguas.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

La vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha participado en el encuentro y ha sido la encargada de recibir a los representantes de los gobiernos a su llegada a Azkuna Zentroa, donde ha tenido lugar la jornada de trabajo.

En la reunión han participado el viceconsejero de Política Lingüística del Gobierno Vasco, Aitor Aldasoro, el secretario general de la Lengua Xunta de Galicia Valentín García Gómez, la directora general de Acceso al Conocimiento y de Impulso del Uso del Catalán de la Generalitat de Catalunya; Vanessa Bretxa i Riera; Vicent Satorres Calabuig, director general de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana; Llorenç Perelló Rosselló, director del Institut d'Estudis Baleàric y Javier Arakama Urtiaga, director gerente de Euskarabidea del Gobierno de Navarra, todos ellos acompañados por sus equipos de trabajo.

El espíritu que anima a los firmantes del Protocolo se concreta en tres ámbitos. Por una parte, el Protocolo contempla el intercambio de información y experiencias relativas a las diversas áreas de trabajo de los procesos de revitalización de nuestras lenguas respectivas.

Además de ello, y a partir del reconocimiento del Estado español como un Estado plurilingüe, el Protocolo compromete a los Gobiernos a trabajar al unísono para contribuir a que las instituciones del Estado actúen de manera eficaz para proteger e impulsar tal realidad plurilingüe.

Paralelamente, el Protocolo contempla la necesidad de coordinar esfuerzos en orden a impulsar la presencia de las lenguas oficiales diferentes al castellano en el ámbito internacional, y muy señaladamente en la Unión Europea.