El servicio betiON comienza a ofrecer un sistema de mensajes de voz con avisos por olas de calor, incendios o vertidos

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, y el responsable del servicio BetiON, Iñigo Mijangos, presentan el nuevo sistema de voz de betiON - IREKIA

BILBAO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio público de Teleasistencia de Euskadi, betiON, ha concluido con éxito una prueba piloto para enviar mensajes de voz a las personas usuarias con avisos excepcionales como una ola de calor, un incendio o un vertido tóxico próximo al domicilio, así como para informar de campañas dirigidas a las personas mayores como la de la vacunación contra la gripe.

El nuevo sistema ha sido presentado este lunes en Bilbao por la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, junto al responsable del servicio BetiON, Iñigo Mijangos.

Según han explicado, durante el último mes se ha llevado a cabo una prueba piloto de este sistema. El piloto ha concluido "con éxito en todas los terminales digitales" (casi un 60% del total, más de 6.000 personas usuarias) de los domicilios de personas usuarias residentes en el territorio de Álava. Además, se ha repetido la prueba con usuarios de Irún, Hondarribia y Trapagaran también con resultado positivo.

En concreto, desde el centro de atención de betiON se ha enviado un mensaje al dispositivo habitual situado en el hogar de la persona usuaria. Una vez enviado, el dispositivo inmediatamente emite un aviso de voz a la persona usuaria indicándole que tiene un mensaje. Cuando la persona aprieta el botón amarillo del dispositivo y escucha el mensaje, desde el centro de atención de betiOn esa escucha queda verificada.

Estos nuevos mensajes de voz son "complemetarias a todas las llamadas" habituales que el equipo de más de 200 trabajadores de betiON emite a las personas usuarias. "Es una apuesta extra para acompañar, avisar e informar a la persona usuaria", ha precisado Nerea Melgosa.

Así, ha explicado que los nuevos mensajes "no disminuyen ni el volumen, ni la frecuencia de las llamadas ordinarias", sino que constituyen "una clara mejora" del servicio betiON que evidencian que "la digitalización también puede ayudar a generar bienestar de la comunidad".

Los mensajes de voz se envían con una frecuencia de 500 a la hora, lo que "permite atender el efecto rebote" que generan los mensajes ya que el 10% de las personas que reciben y escuchan el mensaje de voz pulsa el botón de la medalla para llamar a betiON y preguntar sobre alguna duda que le ha sugerido la información recibida en el mensaje.

En palabras de Mijangos, "el contestar a esas llamadas de las personas usuarias es una forma de verificar la información recibida y de charlar un poco sobre lo cotidiano". Según ha valorado, este sistema ayudará a prevenir situaciones de riesgo "de una manera más directa e inmediata" y está siendo "muy bien valorado" por la ciudadanía, que no lo percibe como "algo invasivo en el domicilio".

Tras 15 años en funcionamiento, el servicio betiON, dirigido a personas mayores de 75 años, cuenta actualmente con 89.636 personas usuarias --de ellas 11.509 en Álava (12%), 46.662 en Bizkaia (53%) y 31.465 en Gipuzkoa (35%)--, y antes de finalizar el año prevé superará las 90.000.

Del total, 66.426 (el 74%) son mujeres y 23.210 (el 26%) son hombres. El perfil medio de la persona usuaria es de una mujer mayor de 83 años que vive sola.

En función de los datos aportados por el Gobierno Vasco, 394 personas usuarias tienen 100 años o más (338 mujeres y 56 hombres) y la persona con mayor edad tiene 108 años y reside en Vitoria-Gasteiz.

DOMICILIOS DE VERANEO

Desde el centro de atención de betiON se realizan más de 120.000 llamadas al mes, mientras que llamadas entrantes que se reciben en el centro de atención por parte de los usuarios rondan las 50.000 al mes.

Según han explicado sus responsables, en víspera de los días con temperaturas muy altas las personas trabajadoras de betiON aconsejan a las personas usuarias sobre cómo hacer frente a las situaciones de calor extraordinario, en función de las recomendaciones del Plan de Calor de Euskadi y dependiendo del tipo de alerta y zona geográfica.

Según ha explicado Mijangos, "cuando se nota que hay una anomalía en el estado de la persona usuaria por motivos del calor se deriva inmediatamente el caso al equipo de profesionales sanitarios". Al día siguiente, desde el centro de atención de betiON, se realiza una llamada de seguimiento para actualizar la información del estado de salud de la persona usuaria.

En estas llamadas, al igual que en las llamadas ordinarias, "se analiza si hay algún deterioro cognitivo, una soledad no deseada, o unas condiciones físicas del domicilio que dificulten un modo de vida saludable" y, en caso de que sea necesario, se hace una visita al domicilio, ha relatado.

Además, durante el periodo estival las personas usuarias que se van de vacaciones suelen avisar al centro de atención para que desde la central de betiON se pueda llevar un registro y un control actualizado.

Desde el Gobierno Vasco se está estudiando incluir en un futuro el servicio de teleasistencia en los domicilios de veraneo situados en Euskadi a través de unos dispositivos portátiles. En esta misma línea, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico ha realizado un proyecto piloto en una zona geográfica de Euskadi del cual se darán a conocer más datos a finales de este mes.