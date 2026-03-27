El servicio de Tranvía de Vitoria-Gasteiz se interrumpirá parcialmente el 2 de abril por las procesiones de Semana Santa

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VITORIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio del Tranvía de Vitoria-Gasteiz se interrumpirá parcialmente el jueves 2 de abril con motivo de las procesiones de Semana Santa.

El tramo afectado será Sancho El Sabio-Angulema, que permanecerá cortado entre las 20.30 y las 22.15 horas, aproximadamente, según ha informado Euskotren en un comunicado.

Las personas usuarias pueden ampliar esta información en la web euskotren.eus, en la APP oficial de Euskotren y en el teléfono 944333333.