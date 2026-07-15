Los Servicios de Emergencias de Euskadi rescatan a una montañera lesionada en el monte Aizkorri (Gipuzkoa)

BILBAO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 20 años, ha resultado herida en una rodilla esta tarde cuando descendía del monte Aizkorri, en Gipuzkoa, y un helicóptero de la Ertzaintza se ha desplazado al lugar para rescatar y evacuar a la víctima, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Alrededor de la una y veinte de la tarde, Sos Deiak 112 ha sido informado de que una montañera se había lesionado en una rodilla, al poco de iniciar el descenso desde la cima del alto de Aizkorri. La mujer se encontraba con una acompañante y, según han indicado, no podía continuar con su ruta.

Ante tal situación, personal técnico de la Dirección de Atención de Emergencias ha movilizado al lugar un helicóptero con agentes de la Sección de Montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate (U.V.R.) de la Ertzaintza.

Desde la aeronave policial se ha procedido a su asistencia, rescate y traslado hasta el campo de fútbol de Zumarraga, donde se ha personado una ambulancia. Desde allí se ha realizado la evacuación de la víctima, una mujer de 20 años, a un centro hospitalario.