Los Servicios de Emergencias de Euskadi rescatan a tres personas en Atxondo, Asparrena y Valdegovía

Los servicios de rescate asisten a un senderista lesionado - ERTZAINTZA

BILBAO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre con un dolor en el pecho, en el monte Anboto, en el municipio de Atxondo, una mujer accidentada en una zona boscosa de Asparrena y una menor, con síntomas de deshidratación en Valdegovía, han tenido que ser rescatados o atendidos por los distintos recursos del Servicio de Emergencias de Euskadi.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, el primero de los incidentes tenía lugar en las inmediaciones del Monte Anboto, en el término municipal de Atxondo poco antes del mediodía. Un montañero alertaba de un fuerte dolor en el pecho, lo que obligaba a movilizar varios recursos de emergencias, entre ellos, al Grupo de Montaña y un helicóptero de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, Bomberos y personal sanitario.

La aeronave ha trasladado a la víctima hasta la base de la Ertzaintza en Iurreta, para posteriormente ser evacuada en ambulancia hasta un centro hospitalario. Se trata de un hombre de 61 años.

Poco después, la aeronave de la Ertzaintza ha tenido que trasladarse hasta la localidad alavesa de Araia, en Asparrena, ya que otra montañera había sufrido una caída en una zona boscosa del entorno del Monte Aratz, de difícil acceso, sufriendo lesiones en un brazo.

Finalmente, bomberos y efectivos de la Ertzaintza han acercado a la persona herida, de 71 años, con un vehículo todo terreno hasta una ambulancia, donde ha sido asistida y evacuada al Hospital de Txagorritxu.

Por otra parte, recursos de Bomberos han tenido que auxiliar, a la misma hora, a una menor de 14 años, que realizaba una excursión escolar en las inmediaciones del Parque Natural de Valderejo en Valdegovía. La víctima ha sufrido un posible golpe de calor y ha tenido que ser atendida por personal sanitario de una ambulancia personada en el lugar.