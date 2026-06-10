Servicios de Emergencias rescatan a un conductor que se desorientó tras caer con un vehículo por un barranco

VITORIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Emergencia han rescatado este miércoles a un hombre de 51 años que se había accidentado con su vehículo esta pasada madrugada en una zona de monte del término municipal de Lagrán (Álava). El coche en el que viajaba se salió de la calzada y cayó por un barranco, tras lo cual el conductor salió de él y, desorientado, estuvo en paradero desconocido varias horas hasta ser localizado.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad en un comunicado, poco antes de las cuatro de la madrugada se ha tenido conocimiento de que un vehículo se había salido de la calzada cuando circulaba por la carretera A-2124, a la altura del término municipal alavés de Lagrán, y se había precipitado por un barranco.

Dotaciones policiales y sanitarias desplazadas al lugar han comprobado que en el interior del coche no había nadie, y han inspeccionado la zona, sin localizar a ningún ocupante en las proximidades.

Ante ello, se ha establecido un dispositivo de búsqueda coordinado por un Técnico de Atención de Emergencias, y se han movilizado al lugar diferentes recursos de la Ertzaintza de la Unidad Canina, drones y un helicóptero de la Unidad de Vigilancia y Rescate, patrullas de Protección Ciudadana de la Ertzaintza de Laguardia y de la Unidad Territorial de Tráfico de Álava, dotaciones del Cuerpo de Bomberos y recursos sanitarios de Osakidetza.

Sobre las doce del mediodía, el conductor, de 51 años, ha sido localizado por un perro de la Unidad Canina en una zona boscosa alejada del lugar donde había tenido lugar el siniestro. El hombre se encontraba herido y desorientado. Tras proceder a su rescate, ha sido evacuado a un centro hospitalario para su valoración.