Sestao activa un dispositivo de seguridad para el concierto de ETS, con 22 policías y dos ambulancias

Parque de Las Camporras - AYUNTAMIENTO DE SESTAO

BILBAO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad vizcaína de Sestao establecerá un dispositivo especial de seguridad con motivo del concierto que el grupo En Tol Sarmiento (ETS) ofrecerá este sábado, para lo que contará con 22 agentes de policía y ertzainas, y dos ambulancias, entre otros recursos.

El Ayuntamiento ha diseñado este operativo ante la "importante afluencia de público" que se prevé para esta actuación que se realizará en el parque de Las Camporras a partir de las 23.00 horas, dentro de la programación de las fiestas de Sestao.

Según ha explicado, dado que el recinto se encuentra junto al límite municipal con Portugalete, se mantiene una coordinación permanente con el consistorio de la villa jarrillera para garantizar el correcto desarrollo del evento y agentes de la Policía Local de Portugalete participarán también en el dispositivo de seguridad.

En total, 22 efectivos de la Ertzaintza y de las policías locales de Sestao y Portugalete velarán por su correcto desarrollo. El operativo contará asimismo con el apoyo de seis personas voluntarias de Protección Civil y personal informador del Ayuntamiento de Sestao distribuido por los accesos y zonas de mayor afluencia.

El puesto de mando desde el que se coordinará todo este dispositivo estará ubicado en las dependencias de la Policía Local de Sestao. Asimismo, para atender cualquier incidencia sanitaria, se dispondrá de una ambulancia de soporte vital básico, otra de soporte vital avanzado y dos profesionales sanitarios que prestarán servicio a pie en el recinto.

El Ayuntamiento ha avanzado que las salidas de evacuación estarán debidamente señalizadas para facilitar una respuesta rápida y ordenada en caso de que fuera necesario desalojar el espacio, y se habilitará una zona reservada para personas con movilidad reducida en la calle Juan de la Cosa, a la altura de la acera colindante con el Parque de Las Camporras, con el fin de facilitar el seguimiento del concierto "en condiciones adecuadas de accesibilidad".

REFUERZO EN LIMPIEZA

Por otro lado, con el objetivo de recuperar el estado habitual del recinto en el menor tiempo posible, el Ayuntamiento ha preparado para el domingo un dispositivo especial de limpieza reforzado con 15 contrataciones para ese día, que trabajarán para "devolver el Parque de Las Camporras a óptimas condiciones" tras la celebración del concierto.

El concejal de Cultura, Carlos García de Andoin, ha explicado que el de ETS es "uno de los conciertos más esperados de las fiestas" y, por ello, se ha trabajado con antelación para "disponer de todos los recursos necesarios". "La prioridad del Ayuntamiento es garantizar que el concierto se desarrolle con total normalidad y que todas las personas puedan disfrutar de esta actuación en un entorno seguro", ha señalado.