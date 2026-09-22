Sestao desarrollará entre octubre y diciembre una nueva edición de la Escuela de Empoderamiento para mujeres

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sestao, a través del área de Igualdad, ha presentado una nueva edición de la Escuela de Empoderamiento para mujeres y de formación feminista, con un programa que se desarrollará entre los meses de octubre y diciembre, que incluye talleres y actividades para fomentar el empoderamiento, el pensamiento feminista, el autocuidado y las redes entre mujeres.

La programación, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, combina propuestas formativas, creativas y vivenciales en torno a cuestiones como el cuerpo, la memoria, la literatura, la cultura, el conocimiento compartido y la historia de las mujeres. El programa incluye, además, una jornada abierta a toda la ciudadanía para reflexionar sobre la posible creación de una Casa de las Mujeres en Sestao.

La concejala de Acción Social e Igualdad, Yosune Serapio, ha destacado que la Escuela de Empoderamiento "es mucho más que un conjunto de talleres, es un espacio para encontrarnos, compartir saberes y experiencias y generar redes entre mujeres". "Queremos que cada participante pueda encontrar un lugar en el que sentirse acompañada, aprender, expresarse y reforzar su autonomía desde una mirada feminista", ha añadido.

Entre las propuestas de esta edición se encuentra el taller 'Brujas: imaginario, historia y poder', que abordará la figura de la bruja desde una perspectiva histórica y feminista, analizando los intereses y relaciones de poder que han sustentado las acusaciones de brujería a lo largo del tiempo. Será impartido por la antropóloga social Savina Lafita Solé y tendrá lugar los martes 20 de octubre y 3 y 17 de noviembre, de 18.00 a 20.00 horas, en el Euskaltegi Municipal.

El programa también propone 'Habita tu cuerpo desde una mirada feminista', un taller vivencial dirigido por Sandra Arroyo que busca reconectar con el propio cuerpo a través de la expresión corporal, la voz, la respiración, el masaje y la relajación. La actividad no requiere experiencia previa y se desarrollará entre octubre y diciembre.

La literatura tendrá su espacio con el 'Taller de lectura feminista. La tierra que llevo dentro', una propuesta de lectura "colectiva e íntima" que permitirá acercarse a escritoras y voces diversas desde una perspectiva feminista y antirracista. Las sesiones estarán dinamizadas por Garazi Basterretxea y Celeste de Lourdes Agüero González y se celebrarán en el Vivero Vicente Uribe los días 21 de octubre, 4 y 18 de noviembre y 16 de diciembre.

Una de las actividades que repite de ediciones anteriores será el taller 'Descubriendo tu suelo pélvico', impartido por Tinko Taldea, que plantea conocer esta parte del cuerpo "desde la escucha, el placer y el cuidado, poniendo el foco en la diversidad de los cuerpos, las trayectorias y las experiencias de las mujeres". Las sesiones tendrán lugar los miércoles, de 10.30 a 12.30 horas, en la Escuela de Música.

La programación se completa con 'Bordar la memoria', un taller de bordado sobre fotografía, memoria y referentes feministas que se celebrará el 20 de noviembre, y un curso de irrintzi, previsto para el 19 de noviembre, que pretende acercar esta expresión de la cultura vasca a más mujeres y animarlas a utilizarla como forma de expresión. En este caso la formadora será Lylo Andrea.

Asimismo, 'Saberes compartidos: Lo que no ves' parte del reconocimiento de las experiencias de las mujeres como una fuente legítima de conocimiento. En esta primera edición participarán mujeres de ARTGI, Asociación de Creadoras Artísticas de Sestao, que compartirán sus conocimientos y dinamizarán un proceso creativo en torno a distintas disciplinas artísticas. El resultado se plasmará en un mural que será expuesto con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Machista.

CASA DE LAS MUJERES

Como punto de partida de la programación, el 28 de octubre, a las 18.00 horas, en Labe Garaia Parkea, se celebrará la jornada abierta "¿Y si tuviésemos un Txoko feminista en Sestao?". La iniciativa pretende conocer qué podría aportar un espacio de estas características al municipio y qué sería necesario para ponerlo en marcha.

Será un encuentro participativo en el que se conocerán experiencias de referencia de diferentes Casas de las Mujeres y habrá espacio para el intercambio y la música. La jornada está abierta a toda la ciudadanía.

"Queremos escuchar a las mujeres de Sestao y construir con ellas los espacios que necesitan. Por eso hemos querido incorporar esta jornada abierta al programa. Tanto quienes ya conocen las Casas de las Mujeres como quienes se acerquen por primera vez a este concepto tienen mucho que aportar", ha señalado Yosune Serapio.

La concejala ha animado a las mujeres de Sestao a participar en las diferentes propuestas. "El feminismo también se construye desde lo cotidiano, desde el cuidado, la cultura, el conocimiento que compartimos y la capacidad de reconocernos unas a otras. Esta Escuela quiere ser precisamente ese lugar de encuentro en el que aprender juntas y seguir avanzando hacia un Sestao más igualitario", ha dicho.

INSCRIPCIÓN

Las plazas de los talleres son limitadas y será necesario realizar la inscripción mediante el formulario habilitado por el Ayuntamiento. La asignación de plazas se realizará mediante sorteo entre las mujeres inscritas, con prioridad para las mujeres empadronadas en Sestao.

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 28 de septiembre al 11 de octubre, mientras que el sorteo y la confirmación de plazas se realizarán entre el 12 y el 16 de octubre.

El Ayuntamiento ofrecerá un servicio gratuito de guardería en todos los talleres y charlas. Para hacer uso de este servicio será necesario comunicar la necesidad con al menos 48 horas de antelación, a través del teléfono 944 729 037 o del correo berdintasuna@sestao.eus.