Sestao homenajea al vecino que ha dado la vuelta a España en bici para recaudar fondos para la investigación del cáncer

El alcalde de Sestao, Gorka Álvarez, junto al homenajeado, Juanjo Calvo, y la miembros de la corporación municipal. - AYUNTAMIENTO DE SESTAO

BILBAO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sestao (Bizkaia) ha hecho un recibimiento este martes a Juanjo Calvo, un vecino de la localidad, de 74 años de edad, que ha completado la "hazaña" de recorrer el perímetro de España en bicicleta con el objetivo de dar más visibilidad al cáncer y recaudar fondos para su investigación.

Según ha informado el consistorio, Juanjo Calvo partió el pasado 16 de mayo desde la Plaza del Kasko, coincidiendo con la celebración de la 'Semana Para Personas Mayores Activas' y, después de pedalear durante 64 días y cerca de 5.000 kilómetros, el lunes por la tarde llegó de nuevo a Sestao, donde fue recibido por sus allegados.

Juanjo Calvo ha llevado a cabo este desafío solidario en homenaje a Mertxe, su mujer, fallecida por un cáncer de mama. Durante su comparecencia en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, ha recordado la dureza de esta prueba y ha explicado que le ha tocado pedalear en plena ola de calor, con temperaturas altísimas, y llevando una bicicleta muy antigua que perteneció a un buen amigo, fallecido también por un cáncer, y que en conjunto pesaba alrededor de 30 kilos.

No obstante, tal y como ha subrayado, "tenía la ilusión de acabar esta vuelta desde el primer día y sabía que lo iba a conseguir. Además, ha dicho que ha tenido "toda la ayuda y el apoyo de Mertxe".

Juanjo Calvo ha tenido palabras de agradecimiento para todas las personas que se ha ido encontrando en el camino y que le han trasladado palabras de ánimo. "Ha habido situaciones muy emotivas que no me las esperaba, desde una mujer que estaba haciendo el Camino de Santiago en Galicia y me contó que le habían quitado medio pecho, hasta un hombre francés cuya mujer había fallecido por cáncer y me preguntó cómo podía contribuir con esta causa", ha relatado.

El alcalde de Sestao, Gorka Álvarez, que ha entregado a Juanjo Calvo una réplica del Horno Alto, ha puesto en valor el reto completado por este vecino a lo largo de los dos últimos meses. "Durante estos 64 días no solo has recorrido carreteras. También has recorrido los corazones de muchísima gente. A través de tus redes sociales hemos podido acompañarte en cada etapa. Hemos compartido contigo la ilusión de las salidas, el esfuerzo de las jornadas más duras, la emoción de los encuentros y la satisfacción de cada meta alcanzada", ha expresado.

El primer edil espera que este reto sirva para "despertar conciencias y darse cuenta de la importancia que tiene la investigación para encontrar una cura para el cáncer".

"Desde el Ayuntamiento de Sestao queremos darte las gracias por representar a nuestro municipio y por recordarnos que el verdadero valor de una hazaña no está solo en la distancia recorrida, sino en el motivo que nos impulsa a recorrerla. Hoy no solo celebramos que hayas completado una vuelta a España. Celebramos que hayas demostrado que el amor, incluso después de la pérdida, puede seguir cambiando vidas" ha finalizado Gorka Álvarez.