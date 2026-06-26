Sidenor y Cofivacasa, deberán pagar 217.000 euros a la familia de un trabajador fallecido con carcinoma por amianto

VITORIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria-Gasteiz ha estimado la demanda de daños planteada por la viuda e hijos de un trabajador y ha condenado a Sidenor Aceros Especiales y a la sociedad estatal Cofivacasa al pago solidario de 216.947 euros más los intereses legales como responsables del fallecimiento de un trabajador por enfermedad profesional que estuvo expuesto al amianto durante más de diez años, según ha informado la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto (Asviamie).

El operario trabajó en Acenor-Vitoria en el chorro de arena y posteriormente en el horno de temple y tratamientos de la antigua empresa Forjas desde 1983 hasta 1994.

Posteriormente, continuó en Sidenor Aceros Especiales hasta marzo de 2000. En febrero de 2022, le diagnostican un adenocarcinoma pulmonar, por el que falleció un mes más tarde. En febrero de 2025, el Instituto Nacional de Seguridad Social le reconoció todas las prestaciones derivadas de su fallecimiento como enfermedad profesional.

La sentencia estima la demanda de la viuda e hijos, declarando la responsabilidad de ambas empresas en el fallecimiento de este operario por enfermedad profesional, condenándolas al pago solidario de 216.947,29 euros, más intereses.

La Asociación Vasca de Víctimas del Amianto (Asviamie) ha mostrado su satisfacción por la sentencia, en tanto que "desbarata una vez más la estrategia de las empresas infractoras, tratando de exculpar su responsabilidad preventiva con el antiguo hábito de fumar del fallecido".