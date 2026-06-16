Sidonie, Malmö 040, Begut, Mäbu y Marte Lasarte se suman al cartel de DalecandELA Fest 5

Archivo - La banda Sidonie - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival DalecandELA Fest 5 ha cerrado su cartel con las incorporaciones de Sidonie, Malmö 040, Begut, Mäbu, Marte Lasarte, No quiero y LFD Mambo Express, para un total de 19 bandas donde conviven la veteranía de Quique González y Kiko Veneno con la carga emocional del regreso de Duncan Dhu.

Según han informado los organizadores, más allá de los nombres propios, el festival "se reafirma como una trinchera: un evento que utiliza la curiosidad musical para sostener una causa, recordándonos que, en tiempos de ruido estéril, el directo sigue siendo el único formato capaz de agitar conciencias y exigir la dignidad que la realidad, a menudo, nos niega en la lucha contra la ELA".

Del 17 al 20 de septiembre, el Puerto Viejo de Getxo se erige de nuevo como un "refugio de resistencia y optimismo" con la quinta edición del DalecandELA Fest, una cita cuya gratuidad es "solo la superficie de una propuesta de calado profundo".

Este año, el festival ha consolidado su papel como "el altavoz más nítido para la batalla de la asociación DalecandELA, que exige una aplicación efectiva y homogénea de la Ley ELA, mientras su fundador, Jaime Lafita, protagoniza un desafío deportivo y humano que conecta el Cantábrico con el sur peninsular".

"La sabiduría de Kiko Veneno y el cancionero de madurez de Quique González se entrelazan con la energía ska de los veteranos Akatz y la fusión electrónica de Neomak. Esta arquitectura musical se completa con la nostalgia reivindicada de Duncan Dhu, el vigor guitarrero de Gonzalo Portugal y Still River, la elegancia de Luke Winslow-King, la solvencia de Diamond Dogs y el pop vitalista de La Sonrisa de Julia y Smile, creando una atmósfera donde la música funciona como una geografía compartida", han relatado desde la organización.

Jaime Lafita recorrió novecientos treinta kilómetros en bicicleta tándem hacia Sevilla, con lo que el DalecandELA Fest clamó por la agilización de las ayudas, la implantación del Grado III+ de dependencia en todo el Estado, el impulso de un plan urgente de formación para cuidadores y una inversión estable en investigación científica.