'Siempre Soy Tu Animal Materno' De Valentina Maurel Inaugurará Horizontes Latinos Del Festival De San Sebastián - SSIFF

SAN SEBASTIÁN, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Siempre soy tu animal materno' de Valentina Maurel inaugurará la sección Horizontes Latinos de la 74 edición del Festival de San Sebastián, que contará con una docena de títulos e incluirá el estreno mundial de 'A Professora de Francês', de Ricardo Alves Jr. La clausura correrá a cargo de Marcelo Martinessi con 'Narciso'.

La programación la completan largometrajes nominados y premiados en festivales como Cannes, Berlín o Locarno. Las películas seleccionadas, que están producidas total o parcialmente en América Latina, dirigidas por cineastas de origen latino o se enmarcan en comunidades latinas, optarán al Premio Horizontes Make & Mark.

Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro y Mariangel Villegas se alzaron con el premio a mejor interpretación femenina en la sección Un Certain Regard de Cannes por 'Siempre soy tu animal materno'. La segunda película de Valentina Maurel (San José, 1988) cuenta el regreso de Europa a Costa Rica de una joven que, al llegar a casa, se encuentra a su familia totalmente dividida.

La cineasta costarricense obtuvo con su primer largometraje, 'Tengo sueños eléctricos' (2022), más de treinta galardones internacionales, entre los que destacan los premios a la mejor dirección, actriz y actor en el Festival de Locarno, y el Premio Horizontes en el Festival donostiarra.

'A Professora de Francês' es el cuarto largometraje de ficción de Ricardo Alves Jr. (Belo Horizonte, 1982). El director, guionista, productor y director de teatro brasileño, que ha desarrollado su carrera entre el cine experimental, la no ficción y la ficción, presenta este thriller psicológico en el que una mujer regresa a casa tras enfermar su padre y es acogida por vecinos de una congregación religiosa que amenazan su identidad y su cordura.

Tras presentar en WIP Latam 2023 su primer largometraje, 'Selva', el dúo formado por los colombianos Juan Miguel Gelacio (Bogotá, 1995) y Esteban Hoyos García (Bogotá, 1995) regresa a San Sebastián para presentar su última película 'Cinco años, cuatro meses', estrenada en Karlovy Vary.

El filme, que en su fase de postproducción obtuvo el Premio EGEDA Platino Industria al Mejor WIP Latam 2025 con el título 'A la hora de poner la mesa ya no éramos cinco', cuenta la historia de una mujer que sigue el rastro de un oscuro rumor para encontrar a su hijo desaparecido en el conflicto armado de Colombia.

ARGENTINA

'El tren fluvial' narra el sueño de un bailarín de malambo de nueve años que anhela viajar en tren y conocer Buenos Aires. El filme, dirigido por Lorenzo Ferro (Buenos Aires, 1998) y el recientemente fallecido Lucas A. Vignale (Buenos Aires, 1997-2026), llegará al Festival de San Sebastián tras su paso por la sección Perspectives de la Berlinale.

Ferro debuta como cineasta en San Sebastián, un certamen que conoce bien como actor gracias a 'El Ángel' (Perlak, 2018), 'Simón de la montaña' (Horizontes Latinos, 2024) o 'Cómo ser Pehuén Pedre' (Zabaltegi-Tabakalera, 2024), interpretaciones por las que recibió diversos reconocimientos en Latinoamérica.

Su primer trabajo detrás de las cámaras fue el cortometraje 'La Pasión' (2025), codirigido junto a Vignale. Este último desarrolló buena parte de su trayectoria como realizador especializado en la industria musical, colaborando con artistas como Bizarrap, Nicki Nicole o Nathy Peluso, entre otros.

La reputada fotógrafa Alessandra Sanguinetti (Nueva York, 1968) hace su primera incursión en el cine con 'La ilusión de un verano sin fin', una no ficción presentada en la sección Cineasti del Presente del Festival de Locarno. El filme, rodado a lo largo de 25 años, acompaña a Guille y Belinda, dos primas que viven en la pampa argentina y que pasan de la fantasía de la infancia y los deseos de la adolescencia, a los desafíos de la maternidad.

Las obras de Sanguinetti, que es miembro de Magnum Photos desde 2007, forman parte de las colecciones del MoMA de Nueva York, el San Francisco Museum of Modern Art, el Museum of Fine Arts de Houston y el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires.

SOTOMAYOR

Después de inaugurar Horizontes Latinos en 2025, con el estreno mundial de 'Limpia', Dominga Sotomayor (Santiago de Chile, 1985) regresa al Festival para mostrar 'La Perra'. El filme, que ha recibido un Palm Dog en la Quincena de Cineastas de Cannes, es una adaptación libre de la novela homónima de Pilar Quintana en la que aborda el duelo íntimo por una maternidad que no fue y cuyas heridas se reabren al aparecer una cachorra abandonada.

La cineasta chilena ha dirigido además otros títulos como 'De jueves a domingo' (2012), 'Tarde para morir joven' (2018) y el cortometraje 'Correspondencia', codirigido con Carla Simón (Zabaltegi-Tabakalera 2020).

El director de fotografía y realizador de largometrajes de no ficción Bruno Santamaria Razo (Ciudad de México, 1986) se lanza a la ficción con 'Seis meses en el edificio rosa con azul', estrenado en la Semana de la Crítica de Cannes y que en 2022 recibió el Premio al Mejor Proyecto del Foro de Coproducción y el Premio Dale! (Desarrollo América Latina-Europa). El filme, ambientando en los años 90 en México, se centra en un niño de 11 años que descubre su deseo por su mejor amigo, mientras lidia con la enfermedad de su padre, diagnosticado de VIH.

Todos estos títulos se suman a las películas con coproducción española ya anunciadas, como 'Ceniza en la boca', de Diego Luna; 'Chicas tristes', de Fernanda Tovar; 'El deshielo', de Manuela Martelli; 'Moscas', de Fernando Eimbcke, y 'Narciso', de Marcelo Martinessi, que será la encargada de clausurar la sección.

Estos doce títulos que componen la sección Horizontes Latinos optan al Premio Horizontes Make & Mark, dotado con 35.000 euros destinados al productor mayoritario y al distribuidor español de la película. Además, 'Narciso', 'Chicas tristes', 'El Deshielo', 'Cinco años, cuatro meses'. 'El tren fluvial', 'Soy tu animal materno', y 'La ilusión de un verano sin fin', al tratarse de las primeras o segundas películas de su director optan también al Premio DAMA de la Juventud, atribuido por un jurado formado por 150 estudiantes de entre 18 y 25 años.