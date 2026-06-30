Siete centros educativos vascos serán Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo en el curso 2026-2027

Vista aérea de IES Botikazar - EUROPA PRESS

BILBAO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Siete centros educativos vascos serán Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS) en el curso 2026-2027, con el objetivo de "estimular el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes" y proporcionar "una conocimiento activo" de la Unión, y de la Eurocámara en particular.

Además, según ha informado el Parlamento Europeo, uno de los centros educativos con más de tres años de participación en el programa actuará como MEPA (Escuela Mentora), lo que le convertirá en "referente para otras escuelas embajadoras de su comunidad".

Las Escuelas Embajadoras de Euskadi para el próximo curso son las vizcaínas Sagrado Corazón Ikastetxea de Bermeo, JM Barandiaran de Leioa e IES Mungia, además de las bilbaínas Colegio Berrio-Otxoa e IES Miguel Unamuno de Bilbao, y el centro donostiarra IES Usandizaga-Peñaflorida-Amara. A ellos se sumará, también el IES Botikazar de la capital vizcaína, que será también Escuela Mentora.

En el conjunto estatal se han recibido 539 solicitudes de centros educativos, una cifra superior a la del año pasado, de las que se han seleccionado finalmente a 260 Escuelas Embajadoras, distribuidas por todas las comunidades autónomas y Melilla. De estas 260 escuelas, 103 son centros de nuevo ingreso y 157 renuevan su candidatura EPAS y 75 actuarán como Escuelas Mentoras.

La edición 2026-2027 será la duodécima de este programa que se desarrolla en todos los países de la Unión Europea, así como en Reino Unido. Cada año, el programa EPAS involucra a cerca de 6.500 alumnos a partir de Cuarto de la ESO y a unos 1.000 profesores en España. Desde su inicio en el curso 2015-2016, más de 400 centros y de 49.000 estudiantes de todo el país se han beneficiado de este programa.

El programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo tiene como objetivo "fomentar el conocimiento de Europa y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes". Se basa en "un enfoque participativo que permite al alumnado comprender activamente qué es la Unión Europea, cómo funciona y cómo afecta a su vida cotidiana".

Además de enseñar contenidos sobre la UE, ofrece al alumnado la oportunidad de "experimentar su ciudadanía europea, promoviendo valores democráticos y la participación activa".

Según el Parlamento Europeo, al completar el programa, tanto estudiantes como docentes "adquieren una mayor comprensión de las oportunidades que ofrece la ciudadanía europea y del papel que desempeña el Parlamento Europeo en el proceso de toma de decisiones". Uno de los "objetivos clave" es "motivar la participación electoral en las elecciones europeas".

Los centros participantes se comprometen a asistir a una formación obligatoria en Madrid al inicio del curso, con todos los gastos cubiertos por el Parlamento Europeo, mantener un InfoPoint sobre el Parlamento Europeo actualizado en un espacio visible del centro, trabajar con materiales didácticos proporcionados por el Parlamento Europeo, organizar actividades relacionadas con la Unión Europea a lo largo del curso y celebrar el 9 de mayo, Día de Europa, con eventos e iniciativas propias.

A lo largo del pasado curso 2025-2026, los centros participantes llevaron a cabo "múltiples actividades" vinculadas con la Unión Europea. Entre ellas, han destacado los encuentros con eurodiputados españoles, las simulaciones del Parlamento Europeo o los encuentros EPAS autonómicos y regionales. Además, algunos centros participaron en un encuentro transnacional junto a escuelas embajadoras de Chipre y Malta, celebrado en abril en Madrid.