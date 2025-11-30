Siete municipios vascos se movilizan contra la Pena de Muerte para poner fin a este castigo "cruel e inhumano"

Movilización de Amnistia Internacional contra la Pena de Muerte en Vitoria-Gasteiz - EUROPA PRESS

BILBAO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete municipios vascos han participado este domingo en la Jornada Internacional contra la Pena de Muerte "Ciudades por la Vida", en colaboración con Amnistía Internacional Euskadi, que ha denunciado que supone "el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia".

En concreto, en Vitoria-Gasteiz, donde su Ayuntamiento se iluminará de rojo, se celebrado una concentración en la plaza de los Celedones de Oro, entre las 13.00 y las 14.30 horas, donde, con acompañamiento musical de txalaparta, se han recogido firmas y se ha leído el manifiesto de la campaña de este año. También ha habido movilizaciones en Bilbao, San Sebastián, Portugalete, Santurtzi, Barakaldo y Leioa.

En la movilización de Vitoria, la portavoz de Amnistía Internacional de Vitoria-Gasteiz, Itziar Medrano, ha recordado que este domingo es el día Internacional contra la Pena de Muerte y ha señalado que, aunque en España "afortunadamente no existe", hay países donde "se sigue asesinando por causas en ocasiones demasiado leves".

"Desde luego Irán se lleva la palma, pero China y Estados Unidos no se quedan atrás, sobre todo China, de donde, además, no tenemos datos", ha remarcado Medrano.

Por ello, ha indicado que, con esta movilización, quieren poner su "granito de arena". "El mundo puede cambiar, pero no lo va a hacer solo, por eso estamos aquí", ha remarcado.

Con motivo de este día y, bajo el lema "No hay justicia si no hay vida", Amnistía Internacional ha denunciado, con un manifiesto, que, a pesar de que la pena de muerte está "en decadencia", la realidad es que no se puede "bajar la guardia".

Según ha recordado, hoy en día, varios países desafían la tendencia mundial y recurren a este "castigo cruel, inhumano y degradante". Países como China, Irán, Arabia Saudí y Estados Unidos continúan liderando esta terrorífica lista", ha añadido.

En concreto, en 2024, el número de ejecuciones registradas en el mundo alcanzó la cifra más alta en una década, según el Informe Global de Amnistía Internacional, ya que, al menos 1.518 personas fueron ejecutadas en 15 países, "sin contar los miles que se cree que tuvieron lugar en China, Vietnam y Corea del Norte, donde los datos siguen siendo secreto de Estado". Esa cifra supone un aumento del 32% respecto a las 1.153 ejecuciones registradas en 2023.

Amnistía Internacional ha subrayado que, afortunadamente, en la actualidad un total de 144 países han abolido la pena de muerte en sus legislaciones o en la práctica, es decir, más de dos tercios de los países del mundo.

Por lo tanto, cree que decididamente "el mundo avanza contra la pena de muerte" y Amnistía Interacional ha señalado que hay que oponerse a la pena de muerte "en todos los casos, sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia u otras características de la persona y, por supuesto, del método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución".

"La pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y es el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia", ha añadido,

Por todo ello, ha exigido a los gobiernos de todo el mundo que den los pasos necesarios para la suspensión total de las ejecuciones y la abolición universal de la pena de muerte.

OTRAS MOVILIZACIONES

Además de la movilización de Vitoria-Gasteiz, activistas de Amnistia Internacional se han concentrado a las doce del mediodía frente a la Casa Consistorial en Alderdi-Eder y posteriormente se han desplazado con su mensaje contrario a la pena capital a la escalinata de la iglesia de Santa María, a la Plaza de la Constitución y a la Plaza de Gipuzkoa.

En Bilbao se va a iluminar el Palacio Yhon en el Casco Viejo, donde el Grupo local de Amnistía Internacional ha organizado un acto compuesto por la lectura del manifiesto y una performance en contra de la pena de muerte, el reparto de 'flyers' con información sobre las ejecuciones en el mundo en 2024, así como una actuación musical a cargo de estudiantes del Conservatorio de Música de Bilbao.

Además, en Portugalete se iluminará Pando Aizia; en Santurtzi, la Casa Torre, en Barakaldo, la Torre del Reloj y en Leioa la fachada del Polideportivo Sakoneta proyectará mensajes contra la pena de muerte.