Siete personas asistidas por picaduras de carabelas portuguesas este lunes en las playas vascas

Carabela portuguesa - EUROPA PRESS
BILBAO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un total de siete personas fueron asistidas por picaduras de carabelas portuguesas este lunes en las playas vascas, cinco en Bizkaia y dos en Gipuzkoa, según ha informado el departamento de Salud del Gobierno Vasco.
Tal como ha informado, en Bizkaia, en concreto en la playa de Ereaga de Getxo, se asistió a una mujer de 58 años y tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital de Urduliz.
En la playa de Barinatxe, en Sopela, se hicieron dos asistencias a sendas personas, una ellas, una mujer de 32 años, fue evacuada también al Hospital de Urduliz. Además, en Plentzia, hubo otras dos asistencias, entre ellas a un niño de nueve años, que fue al Hospital de Cruces.
En Gipuzkoa, se asistió a una persona en Zarautz, a una mujer de 58 años, que fue conducida al Centro de Salud del municipio. Otra asistencia sin trasladó se realizó en la playa de Ondarreta de Donostia- San Sebastián.
El departamento de Salud recomienda evitar el baño si hay medusas o carabelas portuguesas y no tocarlas, aunque estén en la arena. En caso de picadura de una medusa o una carabela portuguesa, hay que acudir rápidamente al puesto de socorro, y no rascarse ni frotarse la zona.
Además, hay que limpiar la zona afectada con agua de mar, nunca con agua dulce, y quitar los restos con una pinza, no con la mano a no ser que se utilicen guantes. Asimismo, es necesario aplicar frío o mejor hielo en una bolsa de plástico durante cinco minutos donde se ha producido la picadura.