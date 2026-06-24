Sigue activo el incendio forestal de Galarreta (Álava), pero no se ha extendido a nuevas zonas

Archivo - Dos hidroaviones - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VITORIA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El incendio registrado en el monte Galarreta (Álava) sigue activo pasadas las ocho de la tarde de este miércoles, pero durante las últimas horas no se está extendiendo a nuevas zonas. El perímetro se mantiene estable y el fuego continúa concentrado en la misma zona en la que se viene trabajando desde la mañana, según han informado fuentes del organismo autónomo de los Bomberos Forales de Álava.

El Puesto de Mando Avanzado se ha situado en Arriola, desde donde se cuenta con una buena perspectiva visual de la evolución del incendio, mientras la base operativa continúa en Zalduondo.

Durante toda la tarde se está trabajando con intensidad, tanto desde el aire como sobre el terreno, interviniendo tres medios aéreos: dos helicópteros y un hidroavión, que están realizando descargas continuas sobre la zona afectada. El hidroavión está efectuando pasadas aproximadamente cada diez minutos y los helicópteros están trabajando también de forma continuada.

Estas descargas permiten reducir la intensidad de la llama y facilitan el trabajo de los equipos terrestres, que actúan después sobre el terreno con herramientas manuales, como motosierras y azadas, para retirar combustible vegetal, abrir líneas de defensa y ganar terreno al incendio.

Desde los bomberos han explicado que la situación sigue siendo activa y requiere "mucha prudencia", pero no se aprecia una ampliación "significativa" del incendio.

En la zona trabajan alrededor de 50 personas. Algunos relevos se están produciendo a lo largo de la tarde para permitir el descanso de los equipos que llevan trabajando desde primera hora de la mañana y garantizar la continuidad del operativo durante la noche y la jornada de mañana.

La evolución de las próximas horas dependerá en buena medida del viento. La situación meteorológica está permitiendo trabajar a los medios aéreos y terrestres, y el objetivo es aprovechar esta ventana para consolidar el perímetro durante la tarde, evitar que el incendio se extienda durante la noche y poder entrar este jueves con más seguridad para avanzar hacia su control.

El operativo mantiene todos los medios desplegados y continúa trabajando con el objetivo prioritario de estabilizar la situación y evitar que el fuego afecte a nuevas zonas.

Como medida preventiva adicional, la orden foral aprobada ayer, que establece restricciones al uso del fuego y otras limitaciones vinculadas al riesgo de incendio, se prorrogará durante toda la jornada de mañana.