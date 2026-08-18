Siguen cayendo las reservas de los embalses vascos, que quedan al 71%

Archivo - Embalse de Undurraga, en Zeanuri (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses vascos siguen perdiendo reservas semana a semana en un verano seco, con un mes de junio entre los meses más secos de lo que va de siglo. Julio ha sido muy seco en términos generales, e incluso extremadamente seco en zonas del este de Gipuzkoa, y en agosto ha habido escasas precipitaciones, lo que deja al 71% de su capacidad total de llenado, tras perder 3 hm3 en los últimos siete días.

Así, las reservas actuales de Euskadi se sitúan en 179 hm3, lo que supone 11 hm3 por debajo de la misma semana de 2025, cuando tenían 190 hm3 (75,4% de llenado).

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a los que ha tenido acceso Europa Press, los recursos hídricos actuales se encuentran también por debajo de la media de la última década en estas fechas, cuando vienen acumulando 185 hm3 (73,6% de llenado).

El pantano alavés de Ullibarri recoge 104 hectómetros cúbicos, por lo que se encuentra al 71,2% de su capacidad total. Por su parte, las reservas del embalse de Urrunaga ascienden a 49 hectómetros cúbicos, lo que representa el 68% de su capacidad.

El embalse de Ibai Eder, en Gipuzkoa, está al 73% de su capacidad total de 11 hm3. En este mismo territorio histórico, el pantano de Urkulu --con 10 hectómetros cúbicos de capacidad-- tiene embalsado el 90% del agua que puede acoger.

Ibiur, también en Gipuzkoa, recoge el 75% de su capacidad total de 8 hm3. Por último, el embalse de Albina, en Álava, permanece al 60%, al mantener embalsados 3 hectómetros cúbicos de agua.