Siloé, La Niña Polaca, Süne, Latzen y Janus Lester protagonizan el cartel de conciertos de los Cármenes de Barakaldo

Cartel de los conciertos de las fiestas patronales de El Carmen en Barakaldo - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Siloé, La Niña Polaca, Süne, Latzen y Janus Lester, entre otros, protagonizan el cartel de conciertos de las fiestas patronales de El Carmen en Barakaldo (Bizkaia), que se celebrarán del 11 al 19 de julio, según ha informado este martes la concejala de Cultura, Nerea Cantero.

Cantero ha indicado que Herriko Plaza y el Parque de Los Hermanos acogerán una programación de conciertos y actuaciones nocturnas que abarcan desde el rock y el pop hasta la música tradicional vasca, las verbenas, las sesiones de DJ y los sonidos más actuales del panorama estatal e internacional.

La programación arrancará el sábado 11 de julio con una doble propuesta. En Herriko Plaza, la banda guipuzcoana Latzen (23.30 horas), referente del heavy metal en euskera, será la encargada de abrir los conciertos principales con una actuación que promete reunir a varias generaciones de seguidores. Al mismo tiempo, el Parque de Los Hermanos se llenará de ambiente festivo con la actuación de Verbena Kontinente (21.30 horas), una formación especializada en convertir cada concierto en una gran fiesta popular.

El domingo 12 de julio estará marcado por la tradición y la música en directo. Herriko Plaza acogerá una exhibición de Euskal Dantzak (22.00 horas), acercando al público las danzas tradicionales vascas en una de las citas más representativas de las fiestas. Por su parte, el Parque de Los Hermanos recibirá a La Quinta Reserva (20.30 horas), grupo conocido por sus versiones y repertorio festivo.

La programación continuará el lunes 13 de julio con la actuación de Siloé (23.00 horas) en Herriko Plaza. La formación vallisoletana, una de las más destacadas del panorama indie-pop nacional en los últimos años, llegará a Barakaldo con un repertorio cargado de canciones que han conquistado a miles de seguidores gracias a su combinación de sonidos electrónicos, folk y pop contemporáneo.

El martes 14 de julio será una de las jornadas más intensas de las fiestas. En Herriko Plaza actuará La Niña Polaca (23.00 horas), una de las bandas revelación de la escena independiente estatal, reconocida por sus directos enérgicos y por conectar especialmente con el público joven. Esa misma noche, el Parque de Los Hermanos se transformará en una gran pista de baile con el Festival DJs Barakatown (23.00 horas).

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

La música volverá a ocupar un lugar central el miércoles 15 de julio. En Herriko Plaza tendrá lugar una actuación muy especial protagonizada por la Banda Municipal de Música de Barakaldo junto a la cantante Cristina Ramos (22.00 horas), ganadora de diferentes concursos musicales televisivos. El concierto permitirá disfrutar de una propuesta singular que fusionará la fuerza de una gran formación instrumental con la potencia escénica de la artista.

Paralelamente, el Parque de Los Hermanos recibirá a Alarma Morea (23.00 horas), una formación que destaca por su apuesta por las raíces, las armonías vocales y los sonidos contemporáneos.

El jueves 16 de julio, festividad de El Carmen, será el turno de Janus Lester (23.00 horas) en Herriko Plaza. El músico guipuzcoano se ha consolidado como "una de las voces emergentes de la música en euskera gracias a un estilo fresco y actual que conecta especialmente con las nuevas generaciones", ha destacado Cantero.

Este mismo día, el Parque de Los Hermanos acogerá el concierto de Xiberroots, acompañados por Xaukena Xauk (23.00 horas), en una velada que combinará ritmos festivos, sonidos tradicionales y propuestas contemporáneas.

La programación continuará el viernes 17 de julio con dos propuestas muy diferentes. En Herriko Plaza actuará Süne (23.00 horas), una de las voces femeninas con mayor proyección dentro de la escena musical vasca actual. Esa misma noche, el Parque de Los Hermanos será escenario de una animada romería con Mugi Panderoa Erromeria (23.00 horas) una propuesta que recupera el espíritu festivo de las celebraciones populares vascas.

El sábado 18 de julio actuarán Banda Sabinera (23.30 horas) en Herriko Plaza. La formación, considerada una de las mejores bandas homenaje al repertorio de Joaquín Sabina, ofrecerá un recorrido por algunos de los temas más populares del cantautor andaluz. En el Parque de Los Hermanos con el concierto de PI L.T. y SUA (23.30 horas), dos propuestas que pondrán el broche final a nueve días de intensa actividad cultural y musical en la ciudad.

"Desde la Comisión Municipal de Fiestas se busca crear una oferta musical plural, intergeneracional y abierta a todos los gustos, combinando artistas consolidados, nuevas voces del panorama musical, propuestas en euskera y actividades de carácter popular", ha indicado Cantero.