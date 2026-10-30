Sindicatos avisan a Osakidetza que la "contundente" respuesta a la huelga exige avances reales

Cabecera de la manifestación de sindicatos de Osakidetza en Bilbao - DAVID DE HARO

BILBAO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han advertido a Osakidetza que la "contundente" respuesta de la plantilla este viernes a la primera de las cinco jornadas de huelga en el Servicio Vasco de Salud exige por parte del Gobierno Vasco "avances reales" en la negociación de sus condiciones laborales, sin renovar en 17 años y porque sus propuestas "siguen sin dar respuesta a las necesidades de profesionales".

Los sindicatos han trasladado este mensaje en un comunicado conjunto y en declaraciones previas a la manifestación que han llevado a cabo al mediodía en Bilbao, celebradas también en el resto de capitales vascas, y dentro de las movilizaciones realizadas en los tres territorios desde primera hora de la mañana y en centros de salud, ambulatorios y hospitales, especialmente en Atención Primaria entre el personal administrativo y de enfermería.

Tras celebrar que el seguimiento de la convocatoria ha sido "masivo y muy importante", representantes de las cinco centrales sindicales han recordado, tanto a Osakidetza como al Gobierno Vasco, que "la pelota está ahora en su tejado".

Según han trasladado en sus respectivas alocuciones, "numerosos centros de salud han amanecido cerrados" en toda la comunidad autónoma, funcionando, en muchos de ellos, "únicamente los servicios mínimos", mientras que, en el ámbito hospitalario, el seguimiento también ha sido "muy importante" entre la plantilla que ha podido participar en la huelga.

Los sindicatos han denunciado que los planteamientos realizados por la dirección en la mesa sectorial, cuya última reunión tuvo lugar esta semana, "siguen sin dar respuesta a las necesidades reales de profesionales" y han subrayado que "a día de hoy, no se han producido avances de calado y de la dimensión que merece una plantilla que lleva más de 17 años sin renovar sus condiciones laborales".

Desde su perspectiva, resulta "inexplicable", han enfatizado, que, en este momento, "no haya propuesta salarial alguna sobre la mesa" cuando, además, han subrayado, "el Gobierno Vasco está cerrando sus presupuestos para 2027" y "para abordar todas las mejoras que requiere la plantilla es imprescindible aumentar el presupuesto que se destina a Osakidetza".

Tampoco existen, han añadido, "avances relevantes en cuestiones como jornada, conciliación, permisos, igualdad, relevo generacional, salud laboral o euskera" mientras, tal y como han criticado, "Osakidetza destina 3 millones de euros mensuales a abonar las horas extraordinarias que se hacen en los hospitales, cantidad a la que hay que añadir las de otros niveles asistenciales".

SERVICIOS MÍNIMOS ABUSIVOS

Los sindicatos han criticado en especial que "los servicios mínimos fijados son cada vez más abusivos y dejan a miles de personas trabajadoras sin derecho a ejercer huelga".

Tras advertir que "la mejora de las condiciones de trabajo de la plantilla es una cuestión de voluntad política y la solución del conflicto está en manos del Gobierno Vasco", han denunciado que la plantilla "lleva demasiado tiempo esperando que se actualicen sus condiciones de trabajo".

Los trabajadores, han añadido desde los sindicatos, "no necesitan buenas palabras ni compromisos que no se materializan en mejoras laborales", por lo que, la respuesta a esta convocatoria de huelga demuestra que el conflicto está en un momento que ha calificado como "crucial para el futuro de nuestras condiciones de trabajo" ya que, a día de hoy no tenemos encima de la mesa ninguna propuesta de resolución".

Según han coincidido en resaltar, el objetivo es claro: "Lograr un acuerdo regulador que mejore las condiciones laborales de todas las categorías profesionales, elimine discriminaciones entre profesionales, garantice plantillas suficientes y refuerce la sanidad pública", insistiendo en que "no están dispuestos a seguir esperando ni a conformarse con cambios superficiales".

En ese sentido, y de no haber avances en las propuestas de la dirección, mantendrán las movilizaciones y huelgas convocadas para el 9 de diciembre a nivel de Álava, el 10 en Bizkaia, el 11 en Gipuzkoa y el 14 nuevamente en todo Osakidetza si no se producen avances reales, advirtiendo que "mejorar las condiciones de trabajo de la plantilla es una cuestión de voluntad política y la solución del conflicto está en manos del Gobierno Vasco".

El seguimiento de la convocatoria trasladado por los sindicatos apunta a que "han amanecido cerrados, entre otros, los centros de salud de Sagarminaga y la Merced en Bilbo; Igorre, Lemoa, Zeanuri, Aulesti, Güeñes y Gizaburuaga en Bizkaia; Artziniega, Arrespalditza, Dulantzi, Valles I y La Habana en Araba; y Andoain, Oiartzun y Hondarribia en Gipuzkoa, mientras que en muchos centros funcionan "únicamente los servicios mínimos".

En el ámbito hospitalario, donde los servicios mínimos tienen un impacto mayor, el seguimiento está siendo también muy importante entre la plantilla que efectivamente puede secundar la huelga.

Entre otros, el seguimiento en el Hospital de Basurto "está siendo muy importante", según los sindicatos, mientras que en el Hospital Txagorritxu están cerrados quirófanos, el almacén, las consultas de pediatría, las extracciones y el laboratorio central.

En el Hospital Santiago han cerrado la lencería, los quirófanos, la unidad del sueño, el servicio de compras y el de admisión; y también ha cerrado el almacén del Hospital Bidasoa y el servicio de Anatomía Patológica del Hospital Zumarraga.

En el Hospital Donostia han cerrado varios servicios y en el Hospital de Leza ha cerrado la lavandería, rehabilitación, administración y farmacia.

En las Redes de Salud Mental cabe destacar el alto seguimiento que está teniendo en Araba donde el Hospital de Día de Angulema permanece cerrado y en Hospital Psiquiátrico Araba está trabajando prácticamente con los servicios mínimos.

SENTADA

Entre las movilizaciones de este viernes, LAB ha llevado a cabo una sentada en el Departamento de Salud de Bilbao tras la cual han hecho llegar al consejero Alberto Martínez una carta con sus reivindicaciones.

La sentada ha estado protagonizada por decenas de representantes y afiliados y afiliadas de LAB que se habían concentrado ante la sede del Departamento de Salud en Bilbao para entregar dicha carta al consejero, con sus reivindicaciones.

En ella, le han trasladado que el nuevo Acuerdo de Condiciones Laborales debe servir para mejorar las condiciones laborales y de vida de la plantilla de Osakidetza, reforzar la calidad del servicio público de salud, garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía y adoptar medidas para frenar la privatización y cambiar el modelo de Atención Primaria.